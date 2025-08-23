I RANIJE NASRTAO NA NADLEŽNE ORGANE: Osumnjičeni za napad u Mionici i ranije se sukobljavao sa policijskim službenicima

ALEKSA T. (22) koji je, u četvrtak mačetom isekao policijskog službenika van dužnosti Milana Đ. (31) i ranije se sukobljavao sa pripadnicima policije, ali za to delo nije krivično osuđen.

Foto: Printskrin

Prema nezvaničnim saznanjima Aleksa T. (22) i ranije se sukobio sa policajcima. On se prema nezvaničnim informacijama , sukobio sa policajcima koji su bili na dužnosti, nakon čega je pomahnitalo počeo da uništava policijsko vozilo. Za sve ovo, postoji i prijava u policiji, odnosno kaznenoj evidenciji osumnjičenog Alekse T.

- Aleksi ovo nije prvi put da se ponaša nasilno. On je već napadao policiju u Mionici. Jednom se posvađao sa policajcima na dužnosti, nakon čega im je uništio vozilo van njihovog prisustva. Prvo je pokušavao da polupa celo policijsko vozilo. Tom prilikom ga je poprilično oštetio, ali mu to nije bilo dosta. On je zatim izbušio gume na policijskom automobilu nakon čega se udaljio sa lica mesta. On prema do sada dostupnim podacima, nikada nije osuđen zbog toga - otkriva izvor za medije.

Podsetimo, Aleksa T. (22) brutalno je mačetom napao Milana Đ. (31) i tom prilikom mu naneo teške telesne povrede, opasne po život.

Ranjeni policajac je krvav ušao u kafić i srušio se na pod, dok je napadač mirno stajao i čekao policiju.

Milanu Đ. (31) su u Valjevskoj bolnici konstatovane teške povrede sa kojima je prebačen u UC u Beogradu gde je i operisan.

Operacija ranjenog policajca trajala je više od 6 sati.

