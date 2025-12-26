SAMO U SRPSKOM FUDBALU! Batak otvorio bolovanje: Klub doveo Drinčića kao zamenu...
NEKADAŠNjI vezista, a potom trener Radničkog iz Niša vratio se na posao, zameniće Radoslava Bataka u Kruševcu, a prekaljeni stručnjak otišao je na bolovanje.
Kruševljani su doveli novog sportskog direktora, stigao je Bratislav Ristić, nekadašnji sportski direktor Radničkog i pančevačkog Železničara.
- Želim da se se zahvalim predsedniku kluba gospodinu Neneziću i Upravnom odboru na ukazanom poverenju. Svestan sam situacije, ali tu smo da bi pokrenuli stvari na bolje. Neće biti lako, biće nam potrebna pomoć svih dobronamernih ljudi. Verujem da možemo da napravimo zdravu priču. Biće promena u igračkom kadru. Kratko je vreme da sve sredimo, ali se nadam da ćemo uspeti. Naš cilj je da opstanemo u Super ligi i da postavimo zdrave temelje za budućnost - istakao je na promociji sportski direktor Bratislav Ristić.
O Nikoli Drinčiću sve se zna. Karijeru je gradio u IMT-u, potom je radio u Zemunu i Radničkom.
- Minula sezona nije protekla kako treba, ali ne treba se više osvrtati. Cilj je da napravimo dobar tim, uz podršku predsednika Nenezića i sportskog direktora Ristić i da napravimo neki pomak. Ne bežim od odgovornosti. Sa mnom su stigli prvi pomoćnik Dejan Babić, trener golmana Stefan Radulović i kondiconi Đorđe Vlajković. Sarađujemo od početka, uigrani smo i jedva čekamo da krenemo. Priključićemo Vladimira Miljkovića, mog dugogodišnjeg prijatelja. Radi već u mlađim kategorijama Napretka, poznata mu je situacija u Klubu, što će svakako biti od koristi -naglasio je novi šef stručnog štaba Nikola Drinčić.
Interesantna je i sudbina Radoslava Bataka. On je trenutno na bolovanju, a po povratku, ugovor sa njim će biti sporazumno raskinut.
Početak priprema je zakazan za 2. januar, a ekipa se već 9. seli u Tursku, u staru bazu u Beleku.
