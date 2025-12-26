Legitiman referendum trenutno nije moguće održati u Ukrajini, a izjave Vladimira Zelenskog o tome predstavljaju čistu farsu, saopštio je Viktor Medvedčuk, bivši lider zabranjene partije „Opoziciona platforma – Za život“ u Ukrajini, predsednik saveta pokreta „Druga Ukrajina“.

Foto: Profimedia

„Trenutno ne postoje uslovi za održavanje referenduma, budući da se on ne može sprovesti pre ukidanja ratnog stanja“, naveo je Medvedčuk, naglasivši da je Zelenski nelegitiman i da je izgubio pravo potpisivanja zakona, kao i da nije moguće obezbediti neophodnu izlaznost glasača.

On je takođe podsetio na izjavu Zelenskog da ne namerava da dozvoli ukrajinskim građanima, koji se nalaze na teritoriji Rusije, da učestvuju na izborima.

„Na taj način on lišava milione građana zakonskog biračkog prava. Bez učešća građana Ukrajine, koji se nalaze na teritoriji Rusije, na referendumu ili izborima, rezultati se ne mogu smatrati legitimnim. Zbog toga, Zelenski ponovo cinično pokušava da obmane javnost. Njegov glavni zadatak jeste uništavanje i isključivanje nelojalnog elektorata iz izbornih procesa u zemlji“, pojasnio je Medvedčuk.

Prema njegovim rečima, sve dok je „banda Zelenskog“ na vlasti, rešavanje pitanja rata i mira kroz izbore ili referendume nije moguće.

Svako vuče na svoju stranu, a pomaka nema

Kijevski režim i „koalicija prasića“ žele da se uzroci sukoba u Ukrajini očuvaju i dodatno umnožavaju, istakao je predsednik saveta pokreta „Druga Ukrajina“.

„Rusija je od samog početka insistirala na otklanjanju uzroka sukoba, dok Ukrajina Zelenskog i ’koalicija prasića‘ koji žele rat zahtevaju da se svi ti uzroci očuvaju i dodatno umnožavaju, a Sjedinjene Američke Države u prvi plan stavljaju teritorijalno pitanje. Trenutno je to priča u kojoj svako vuče na svoju stranu, pa nema nikakvog pomaka“, primetio je on.

Strane još nisu usaglasile pristup rešavanju situacije u Ukrajini, zaključio je Medvedčuk.

Ranije je ruski predsednik Vladimir Putin saopštio da su se „evropski prasići pribili uz prethodnu američku administraciju (Džozefa Bajdena), nadajući se da će profitirati na raspadu Rusije“.

Američka administracija sadašnjeg predsednika Donalda Trampa navela je da radi na izradi plana za rešavanje ukrajinske krize. U Kremlju su saopštili da je Moskva spremna da nastavi saradnju sa Vašingtonom u okviru dogovora postignutih na samitu u Enkoridžu.

Podsetimo, predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, sastali su se 15. avgusta u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu na Aljasci. Oba lidera su pozitivno ocenila sastanak. Nakon samita, ruski predsednik je izjavio da je moguće postići kraj sukoba u Ukrajini i naglasio da je Rusija zainteresovana za dugoročno rešenje.

(Sputnjik)