POVRATAK U "SERIJU A": Jedan od nekada najboljenijih fudbalera Napolija se vraća u Italiju, ali ne u klub sa stadiona "Dijego Maradona"

Italijanski fudbaler i nekada jedan od najomiljenijih fudbalera Napolija, Lorenco Insinje, uskoro će se vratiti u "Seriju A".

FOTO: AP/Tanjug

34-godišnjak bi uskoro trebao da pojača redove Lacija, te će tako ponovo sarađivati sa Mauricijom Sarijem.

Omaleni krilni napadač je pod Sarijem u Napoliju beležio sjajne partije, a vrhunac je bila sezona 2016/17. kada je postigao 20 golova.

