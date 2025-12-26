TUGA U SVETU FUDBALA: Preminuo legendarni trener

Proslavljeni fudbaler i trener Žan-Luj Gase, preminuo je danas u 73. godini, saopštio je danas francuski klub Monpelje.

Foto: Profimedia

Gaset je igračka i trenerska legenda Monpeljea, za koji je igrao od 1975. do 1985. godine i na čijoj je klupi kao trener sedeo u čak tri navrata, poslednji put do aprila ove godine.

U prebogatoj trenerskoj karijeri, osim Monpeljea, Gase je između ostalih predvodio i Olimpik iz Marseja i Bordo, a od 2022. do 2024. bio je selektor Obale Slonovače.



