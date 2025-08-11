Hapšenja i istraga

U VJT PRIVEDENA ŽENA IZ OBRENOVCA: U radnji za prodaju slatkiša pronađena marihuana

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv K. I. (46) osumnjičenu da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

 Ona je danas privedena u VJT,koje je zatražilo da joj se odredi pritvor.

 

Nju je policija uhapsila juče, a nakon pretresa prostorija jedne radnje u Obrenovcu,koja se bavi prodajom slatkih poslastica. K.I. je koristila ovaj lokal, a u njemu je pronađena kesa  sa oko 50 grama zelene materije i dva manja paketa sa istom materijom za koju se sumnja da je kanabis, dve elektronske vagice, kao i rasutu biljnu zelenu materiju nalik na opojnu drogu.

