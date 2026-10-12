NA RAČUNIMA ZA STRUJU UŠTEDA 9.000 DINARA: Popust za energiju penzionerima, borcima i invalidima

PENZIONERI sa minimalnim penzijama, borci i invalidi, od početka ovog meseca, zaključno sa martom, ostvaruju pravo na popust od 1.000 dinara na računu za električnu energiju. Ovom merom, koju je usvojila Vlada u tehničkom mandatu krajem prošlog meseca, proširene su kategorije građana koje dobijaju olakšice tokom zimske sezone.

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Penzioneri sa penzijama u visini do 31.092,11 dinara, koji imaju brojilo na svoje ime, status energetski ugroženog kupca stiču bez prijavljivanja i to u postupku koji po službenoj dužnosti pokreće jedinica lokalne samouprave. Na osnovu toga oni ostvaruju popust od 1.000 dinara na računu za struju.

Pravo na iste olakšice imaju i borci, ratni i civilni vojni invalidi i drugi korisnici prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti, koji imaju brojilo na svoje ime. Ali, kod njih prijavaljivanje ne ide automatski, već prvo treba da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca. Posle toga ostvaruju popust od 1.000 dinara na računu za struju.

Za energetski ugrožene kupce od oktobra do marta neće važiti spuštanje granice između plave i crvene zone, sa 1.600 kilovat-časova na 1.200 kilovat-sati. Procenjuje se da će sa ovim olakšicama penzioneri sa minimalnim penzijama i korisnici prava iz boračko-invalidske zaštite moći da umanje svoje račune za oko 1.500 dinara mesečno tokom grejne sezone, što je ukupna ušteda od oko 9.000 dinara za šest meseci.

Pravo na sticanje statusa energetski ugroženog kupca, kao i do sada, imaju građani koji primaju novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica i oni se prijavljuju predajom zahteva u svojoj lokalnoj samoupravi.

Tom prilikom se izjašnjavaju da li će umanjenje računa da ostvare za struju, gas ili grejanje, jer mogu da se opredele za jedan energent. Kod električne energije olakšica se primenjuje čitave godine, dok se umanjenje obaveza za gas primenjuje tokom zimskih šest meseci, a za toplotnu energiju za svaki mesec za koji se ispostavlja račun. U zavisnosti od broja članova, domaćinstvo stiče pravo na umanjenje računa od 120 do 250 kilovat-sata struje, ili od 359 do 770 kilovata gasa, a za isporuku toplotne energije umanjenje mesečne obaveze je od 40 do 60 odsto.

Visina primanja je uslov VISINA prihoda je jedan od uslova za sticanje ovog prava, a ti limiti su usklađeni sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci. Tako, od 1. oktobra statust energetski ugroženog kupca mogu da dobiju jednočlana domaćinstva čija ukupna mesečna primanja ne prelaze 25.946 dinara. Za porodice sa dva člana limit je 41.123, a tročlana ne smeju da premaše 56.300 dinara. Granica prihoda za četvoročlano domaćinstvo je 71.477 dinara. Kod petočlanih familija prihodi treba da budu do 86.654 da bi ostvarili ovo pravo. Za šestočlano domaćinstvo taj limit je 101.832 dinara. Predviđeno je i da se za porodice sa više od šest članova, za svakog dodatnog člana dodaje 15.177 dinara.

Imovno stanje je jedan od kriterijuma za sticanje statusa energetski ugroženog kupca. Uredbom je definisano da ukupna površina stambene jedinice za jednočlana domaćinstva ne sme da bude veća od 40, a za dvočlana od 58 kvadratnih metara. Maksimalna površina za porodice sa tri člana je do 66, a sa četiri člana do 74 kvadrata. Limit za petočlana domaćinstva je do 87, a za šestočlana i veća do 96 kvadratnih metara.

Seosko domaćinstvo može imati u svojini jednu stambenu jedinicu i stiče status energetski ugroženog kupca bez obzira na površinu te stambene jedinice.

Jednočlano domaćinstvo koje želi olakšice za struju može da umanji račun za 120 kilovat-časova mesečno tokom cele godine, dvočlano i tročlano do 160, četvoročlano i petočlano do 200 kilovat-časova mesečno, a šestočlane i veće porodice do 250 kilovata. Kada je u pitanju gas, onda tokom grejne sezone, od oktobra zaključno sa martom, jednočlana domaćinstva mogu da dobiju besplatno do 359 kilovata, dvočlane i tročlane porodice do 462, četvoročlane i petočlane do 616, a šestočlano i veće domaćinstvo do 770 kilovat-časova mesečno.

Za isporučenu toplotnu energiju umanjenje mesečnog računa je za jednočlano domaćinstvo 60 procenata, za dvočlano i tročlano 50 odsto, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo 45, a za šestočlano i veće domaćinstvo 40 procenata mesečnog računa.

Domaćinstvo stiče status energetski ugroženog kupca i ako član domaćinstva koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, a kome bi obustavom struje mogao da bude ugrožen život ili zdravlje.

Zahtevi tokom cele godine ZAHTEVI za sticanje statusa energetski ugroženog kupca se rešavaju u roku do meseca dana, a mogu se podnositi tokom čitave godine. Građani to mogu da urade u odeljenju za socijalna pitanja u svojoj lokalnoj samoupravi, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta. Omogućeno je da se zahtevi podnose i elektronskim putem, preko platforme "e-Uprava". Time se postupak dodatno pojednostavljuje i ubrzava. Građani koji nisu izmirili neki deo svojih obaveza, takođe, mogu da se prijave ukoliko ispunjavaju druge uslove predviđene uredbom.