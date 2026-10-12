Azijski saveznik SAD testira rusku trgovinsku rutu ka Evropi: Južna Koreja se priprema za arktičku eru u pomorskoj trgovini

JUŽNOKOREJSKI kontejnerski brod „PanStar Acro” završio je probnu povratnu plovidbu do Evrope preko ruske Severne morske rute.

Foto: FGUP "Atomflot"

Južnokorejski kontejnerski brod završio je probnu povratnu plovidbu do Evrope preko ruske Severne morske rute, pokazujući potencijal arktičkog prolaza kao komercijalnog brodskog koridora.

Seul smatra pomorsku saradnju sa Rusijom važnom za svoju trgovinsku strategiju, uprkos tome što se pridružio nekim zapadnim sankcijama protiv Moskve zbog sukoba u Ukrajini. I kineske brodske kompanije takođe istražuju ovu stratešku arktičku rutu.

Brod „PanStar Acro” vratio se u Busan u nedelju, 50 dana nakon polaska ka Evropi duž ruske severne obale. Brod je stigao u Felikstou u Velikoj Britaniji 12. septembra, a sutradan u Roterdam u Holandiji. Takođe je pristao u Gdanjsk u Poljskoj pre povratka u Južnu Koreju.

Predsednik Li Dže-mjung čestitao je posadi na bezbednom povratku i zahvalio im na radu. Ovo putovanje, kojim je vreme plovidbe skraćeno za približno deset dana u svakom pravcu u odnosu na tradicionalnu rutu kroz Suecki kanal, pružilo je dragoceno iskustvo u plovidbi i podatke dok se Južna Koreja priprema za „eru arktičkih ruta”, napisao je Li na platformi X.

Interesovanje Azije za Severnu morsku rutu poraslo je usled previranja na Bliskom istoku. Međutim, ruski arktički prolaz nosi izazove, uključujući ograničenu sezonu plovidbe i potencijalnu potrebu za pratnjom ledolomaca.

Ranije ovog meseca, ruska nuklearna korporacija „Rosatom” – koja upravlja Severnom morskom rutom putem svoje podružnice i održava flotu ledolomaca na nuklearni pogon – pozdravila je prolazak broda „PanStar Acro” u pravcu istoka. Brod je prešao arktičku deonicu za samo 5,85 dana, u poređenju sa 6,4 dana tokom putovanja ka zapadu.

Pravovremena ruska navigaciona uputstva i informacije o vremenskim uslovima i stanju leda „omogućili su optimizaciju rute i poštovanje planiranog rasporeda”, saopštio je „Rosatom”.

Rusija je decenijama koristila Severnu morsku rutu za snabdevanje sopstvenih teško dostupnih naselja na severu. S obzirom na to da se očekuje porast međunarodnog saobraćaja usled klimatskih promena, Moskva ubrzano razvija infrastrukturu neophodnu za njegovu podršku. Prema navodima agencije Jonhap, operater broda kapaciteta 2.758 TEU je očekivao da će putovanje završiti brže, ali je ipak ocenio probnu plovidbu uspešnom. Kašnjenje je bilo relativno malo, a tokom putovanja nije bilo ozbiljnijih incidenata.

Južnokorejski brodovi su prethodno obavljali probne plovidbe Severnim morskim putem 2013. i 2016. godine, ali je „PanStar Acro” bio prvi brod koji je završio povratno putovanje do Evrope. Seul očekuje da će redovne linije duž ove ruske rute početi sa radom 2030. godine, te da će do 2035. godine ovim putem saobraćati veći i profitabilniji brodovi, uz Busan kao ulaznu luku.

Južna Koreja se pridružila pojedinim sankcijama koje su SAD uvele Rusiji zbog sukoba u Ukrajini, ali nije direktno uvela sankcije kompaniji „Rosatom”. Seul je takođe odbio da isporuči oružje Ukrajini, a nedavno je došlo i do diplomatskog spora sa Kijevom nakon što je ukrajinski lider Vladimir Zelenski obelodanio dogovor o prebacivanju dva severnokorejska ratna zarobljenika, zarobljena u Rusiji, u Južnu Koreju.

U međuvremenu, kineska kompanija „Sea Legend Shipping” je ranije ove godine najavila pokretanje redovnih sezonskih isporuka iz luke Ningbo-Džoušan ka evropskim lukama, uključujući Felikstou, Roterdam, Gdanjsk i Hamburg. Kompanija je navela da je njena usluga „Arctic Express” usmerena na transport robe kod koje je vreme isporuke od ključnog značaja.

(rt.com)

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