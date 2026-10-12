Meta predstavila nove AI modele za konkurenciju kompanijama OpenAI i Antropik

AMERIČKA tehnološka kompanija Meta predstavila je nove modele veštačke inteligencije Muse Wonder i Muse Wonder Full, za koje tvrdi da mogu da se nadmeću sa najnaprednijim sistemima kompanija OpenAI i Antropik.

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To je deo nastojanja Mete da ojača svoju poziciju u globalnoj trci za razvoj veštačke inteligencije, prenosi Rojters.

Meta je saopštila da su novi modeli namenjeni složenim zadacima koje veštačka inteligencija može da obavlja u ime korisnika, uključujući rad sa pravnim i finansijskim dokumentima, razumevanje ugovora, rešavanje problema u vezi sa osiguranjem i razvoj softvera.

Kompanija navodi da modeli ostvaruju rezultate na nivou vodećih sistema na pojedinim testovima, ali su te procene zasnovane na njenim internim ispitivanjima.

Model Muse Wonder dostupan je programerima preko platforme Meta Model API i alata Muse Code za programiranje, dok je naprednija verzija Muse Wonder Full zasad namenjena pretplatnicima usluge Muse Code.

Meta planira da novi model uskoro integriše i u svog ličnog AI asistenta Muse, najpre za pretplatnike.

Jedna od glavnih novina je funkcija "aktivne memorije", koja omogućava modelu da pamti važne informacije iz prethodnih razgovora i koristi ih u kasnijim zadacima.

Funkcija "aktivnog fokusa" trebalo bi da mu omogući da duže radi na složenom zadatku, menja pristup kada naiđe na problem i nastavi rad nakon greške.

Predstavljanje novih modela predstavlja važan korak u preoblikovanju Metine strategije razvoja veštačke inteligencije, nakon što je izvršni direktor Mark Zakerberg uložio milijarde dolara u računarsku infrastrukturu i angažovanje stručnjaka kako bi kompanija sustigla konkurente.

Meta je navela da je nove modele razvijala uz naglasak na bezbednost i zaštitu privatnih podataka, budući da AI asistenti mogu da rade sa korisničkim porukama, kalendarima i dokumentima.

Ipak, njihova stvarna konkurentnost tek treba da bude potvrđena nezavisnim testiranjima.

Akcije Mete porasle su oko četiri odsto tokom današnjeg trgovanja, prenosi Rojters.

(Tanjug)

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