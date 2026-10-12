UDARNA GRUPA ZA AI U BELOJ KUĆI: Trampova administracija premešta trojicu zvaničnika CAISSI
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa planira da trojicu visokih zvaničnika Centra za unapređenje inovacija i standarda za superinteligenciju (CAISSI) prebaci u Belu kuću, objavio je danas portal "Informejšen", pozivajući se na zvaničnika Bele kuće.
Bela kuća i Ministarstvo trgovine SAD nisu odgovorili na zahtev da pruže komentar, prenosi Rojters.
Američki ministar trgovine Hauard Latnik pozvao je pre šest meseci dvojicu zvaničnika Bele kuće, direktora Kancelarije za nauku i tehnološku politiku Majkla Kracijosa i direktora za nacionalnu sajber bezbednost Šona Kroskrosa, da zajedno vode CAISSI, navodi "Informejšen", pozivajući se na visokog zvaničnika Ministarstva trgovine.
Prema navodima tog portala, trojica zvaničnika CAISSI, čija imena nisu objavljena, odgovaraće Kracijosu i Kroskrosu.
Zvaničnik Bele kuće rekao je za "Informejšen" da su problemi u koordinaciji sa Ministarstvom trgovine ukazali na potrebu da se rukovodstvo CAISSI približi procesu odlučivanja Bele kuće o veštačkoj inteligenciji.
CAISSI, jedinica Ministarstva trgovine koja procenjuje napredne modele veštačke inteligencije sa aspekta bezbednosti i sposobnosti, ima ulogu u okviru administracije za testiranje najnaprednijih AI sistema pre njihovog uvođenja u upotrebu.
Tramp je ovog meseca imenovao direktora Nacionalne obaveštajne službe Džeja Klejtona za svog "cara" zaduženog za veštačku inteligenciju, koji će koordinisati napore američke vlade da zadrži vodeću poziciju SAD u ovoj oblasti.
(Tanjug)
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