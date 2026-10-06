ITALIJANSKI UNIKREDIT DOBIO ODOBRENJE PUTINA: Dele svoje poslovanje u Rusiji
RUSKI predsednik Vladimir Putin odobrio je italijanskoj bankarskoj grupaciji Unikredit da reorganizuje svoje poslovanje u Rusiji, objavljeno je na zvaničnom ruskom portalu pravnih informacija.
Unikredit je početkom maja saopštio da planira da podeli svoje poslovanje u Rusiji i deo proda investitoru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, prenosi Interfaks.
Plan predviđa da se poslovanje ruske podružnice Unikredita podeli na dva dela.
Jedan deo bi bio izdvojen u novu kompaniju i ostao u vlasništvu Unikredita, dok bi drugi deo bio prodat investitoru iz Emirata.
Nakon transakcije Unikredit bi zadržao 100 odsto nove kompanije, a investitor bi preuzeo preostali deo poslovanja u Rusiji.
Transakcija je prvobitno planirana za prvu polovinu 2027. godine, a njena realizacija zavisi od sklapanja obavezujućeg sporazuma, podele imovine u Rusiji i dobijanja odobrenja nadležnih regulatora.
Izlazak stranih banaka sa ruskog tržišta otežan je ruskim propisima koji ograničavaju transakcije sa akcijama ruskih banaka koje obavljaju lica iz takozvanih "neprijateljskih zemalja".
Ruski predsednik, međutim, može posebnim odlukama da odobri takve transakcije.
Unikredit je ranije naveo da je kupac privatni investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa dugogodišnjim vezama sa lokalnim poslovnim krugovima i da je grupa sprovela provere njegove usklađenosti sa zakonskim zahtevima.
Tanjug
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