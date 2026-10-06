Zašto je Srbija idealna za strane investitore – otvorena prema istoku i zapadu

ZAŠTO međunarodne kompanije biraju Srbiju — i zašto je EHPO 2027 važan

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Srbija se pojavljuje kao sve zanimljivija lokacija za međunarodne kompanije zbog nekoliko istovremenih prednosti:

– Otvorenost i prema Istoku i prema Zapadu — Srbija ima pristup evropskom tržištu, ali istovremeno održava trgovinske veze sa tržištima poput Kine, Rusije i zemalja Evroazijske ekonomske unije.

– Strateški geografski položaj — nalazi se između Zapadne Evrope, Centralne Evrope, Balkana i pravaca prema Aziji. Dunav, železnički koridori, blizina jadranskih luka i dobre avio-veze dodatno povećavaju njen logistički značaj.

– Niži troškovi poslovanja i jednostavniji poslovni ambijent predstavljaju važan motiv za kompanije koje razmatraju preseljenje dela proizvodnje ili poslovnih operacija.

– IT, AI i data centri postaju važan deo nove slike Srbije. Autor videa posebno ističe infrastrukturu za IT i AI, mlađu radnu snagu i dobro poznavanje engleskog jezika.

– Kompanije iz različitih sektora već dolaze — proizvodnja, logistika, poljoprivreda, IT, medicinski uređaji i robotika navode se kao konkretni primeri.

– Bosch se navodi kao najnoviji veliki primer kompanije koja deo proizvodnje premešta iz Slovačke u postojeći pogon u Srbiji.

– Minth Group i proizvodnja humanoidnih robota predstavljaju primer prelaska Srbije iz klasične proizvodnje ka tehnološki naprednijim industrijama.

– EXPO 2027 može biti snažan katalizator za nove investicije, međunarodne kontakte i dolazak kompanija. Upravo zato bi međunarodna promocija poslovnih i investicionih mogućnosti Srbije trebalo da bude jedan od važnih elemenata promocije EXPO-a.

Posebno je zanimljivo što ovo nije poruka domaće institucije ili promotivne kampanje, već pogled stranog preduzetnika koji se iz Kanade preselio u Srbiju i danas savetuje druge kompanije da učine isto.

Primer: premeštanje proizvodnje kompanije Bosch u Srbiju

Autor videa Andre, osnivač kompanije Relocation Serbia, govori o sve većem broju međunarodnih kompanija koje razmatraju Srbiju kao mesto za proizvodnju, poslovanje i zapošljavanje.

Kao najnoviji primer navodi nemački Bosch koji zatvara fabriku u Slovačkoj i proizvodnju premešta u svoj postojeći pogon u Srbiji.

Slovačka fabrika zapošljava 148 ljudi, a prema navodima iz videa proizvodnja bi trebalo da bude ugašena do marta 2027. godine.

Kao razlozi za ovu odluku navode se rast konkurencije, potreba za većom troškovnom efikasnošću i mogućnost korišćenja već postojeće Bosch infrastrukture u Srbiji.

Autor navodi da je sličan interes primetio i kod kompanija iz Velike Britanije, Holandije, Nemačke i SAD.

Srbija između Istoka i Zapada

Jedna od glavnih prednosti Srbije jeste njena specifična međunarodna pozicija.

Kompanije koje posluju iz Srbije mogu da održavaju poslovne veze sa tržištem Evropske unije, ali i sa državama poput Kine i Rusije.

Autor upravo ovu mogućnost poslovanja u više pravaca vidi kao jednu od najvećih strateških prednosti zemlje.

Za kompanije koje proizvode robu namenjenu različitim međunarodnim tržištima Srbija zato može predstavljati svojevrsnu poslovnu i logističku raskrsnicu između Istoka i Zapada.

Uz to dolaze konkurentni troškovi poslovanja, slobodne zone i geografski položaj u centru važnih evropskih transportnih pravaca.

Logistika i saobraćajni položaj

Autor navodi primer holandske logističke kompanije koja se odlučila za Srbiju upravo zbog slobodnih zona i strateške lokacije.

Posebno ističe železnički pravac koji povezuje Budimpeštu, Srbiju i dalje pravac prema Atini.

Srbija nema izlaz na more, ali ima Dunav i pristup Crnom moru rečnim putem, dok su jadranske luke relativno blizu.

Za međunarodne kompanije značajne su i avio-veze. Aerodrom Nikola Tesla omogućava direktne veze prema brojnim evropskim destinacijama, ali i prema drugim važnim međunarodnim tržištima.

Od poljoprivrede do robota

Primeri koje autor navodi pokazuju da interesovanje nije ograničeno samo na jednu industriju.

Među njegovim klijentima nalaze se kompanije iz logistike, poljoprivrede, IT sektora i proizvodnje medicinskih uređaja.

Pominje investitore u voćnjake i destilerije, proizvođače borovnica i malina, kao i holandsku IT kompaniju koja zapošljava ljude u Srbiji.

Posebno je zanimljiv primer kompanije koja proizvodi medicinske uređaje i koja, prema njegovim rečima, razmatra Srbiju kao bazu iz koje bi lakše poslovala i prema EU i prema tržištima Kine i Rusije.

Još upečatljiviji primer predstavlja Minth Group, koja je investirala u proizvodnju humanoidnih robota u Srbiji. Time Srbija više nije predstavljena samo kao lokacija za jeftiniju klasičnu proizvodnju, već i kao mesto razvoja novih tehnoloških industrija.

IT, AI i data centri

Autor posebno izdvaja razvoj IT-a, veštačke inteligencije i data centara.

Prema njegovom iskustvu, međunarodne kompanije cene dostupnost mlađe radne snage, tehničko obrazovanje i dobro poznavanje engleskog jezika.

To Srbiji daje potencijal ne samo za preseljenje proizvodnje, već i za razvoj međunarodnih timova u oblastima softvera, AI-a, inženjerstva i drugih visokotehnoloških delatnosti.

EXPO 2027 — prilika koju treba mnogo snažnije promovisati

Najvažniji deo videa odnosi se upravo na EXPO 2027.

Autor posebno povezuje 2027. godinu sa Boschovim planovima i sa predstojećim EXPO-om u Srbiji. Kao poređenje navodi Dubai i uticaj koji je EXPO imao na njegovu međunarodnu vidljivost i investicije.

Njegova osnovna poruka potencijalnim investitorima jeste:

u Srbiju treba doći pre EXPO-a, a ne tek kada EXPO počne.

On očekuje da će međunarodna izložba dovesti nove investitore, kompanije i kapital i dodatno povećati interesovanje za Srbiju. Istovremeno smatra da će rast tražnje povećavati cene nekretnina, rada i poslovanja, zbog čega kompanijama savetuje da na tržište uđu ranije.

Upravo je ovo deo priče koji bi organizatori EXPO 2027 trebalo mnogo snažnije da koriste u međunarodnoj promociji.

EXPO ne treba predstavljati samo kao veliki događaj koji će se održati u Beogradu, već kao trenutak u kojem Srbija može međunarodnoj poslovnoj zajednici da pokaže:

zemlju između Istoka i Zapada, sa rastućom infrastrukturom, IT i AI sektorom, industrijom, logistikom, kvalifikovanom radnom snagom i mogućnošću poslovanja prema različitim svetskim tržištima.