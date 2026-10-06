SIGURNA HRANA, JAKA EKONOMIJA: Nova era poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije

STRATEGIJA poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2026-2034. godine donosi krupne reformske zaokrete sa ciljem da obnovi prehrambeni suverenitet zemlje, obezbedi prehrambenu sigurnost, poveća konkurentnost i podstakne održivi razvoj srpskih sela.

Foto: Claudius Thiriet / AFP / Profimedia

Nova strategija doneće brojne pomake i novine.

Kao prvo, sprema se radikalna reforma sistema podsticaja (subvencija) gde će se odigrati prelaz sa direktnih plaćanja po hrektaru ili grlu ka razvojnom modelu.

Cilj je da se poljoprivredniku omogući da ima savremenu opremu i mehanizaciju, kao i da se unaprede srednja gazdinstva sa potencijalom za dugoročnu održivost i razvoj i podigne fokus na seoski turizam i stare zanate.

Seoski turizam i stari zanati

Seoski turizam i stari zanati jesu velika budućnost i perspektiva. Sve je više ljudi koji iz grada beže na selo, uživaju u prirodi i tragaju za autentičnim iskustvima. Stari zanati i seoski turizam mogu ujedinjeni imati lep razvojni put i ponudu.

Stručnjaci i državni zvaničnici u seoskom turizmu nude veliku razvojnu šansu. To je idealna prilika da mladi ostanu na selu i da se omogući ekonomski oporavak ruralnih područja.

Strani turisti vrlo rado uče osnove grnčarstva, tkanja, pletenja ili izrade predmeta od drveta. Oni žele da znaju i kako se peče rakija, pravi sir, prerađuje vuna ili radi na starim mlinovima i vodenicama.

Nema zamene za ručno tkan šal, opanke, kovani svećnjak ili tradicionalnu keramiku.

Tradiciju država čuva. Sve je veći fokus na državne subvencije kroz projekte obnove autentičnih seoskih kuća, vodenica i vajata.

Uvodi se još jedna važna novina. Umesto odlaska na šalter i nošenja raznoraznih papira, sve prijave i traženje novčane pomoći (subvencija) od države sada se rade preko računara ili mobilnog telefona, brzo i jednostavno.

Jedinstvena knjiga polja

Knjiga polja je dnevnik za poljoprivrednike u koji se upusuju radovi na njivama tokom godine. Ovo je lična karta svake parcele u koju se upisuje kada je rađena priprema zemljišta, kada je bila setva, kada se i čime prskalo (zaštita), kada je ubačeno đubrivo i kada je bila žetva/berba.

Takođe, tu su i troškovi za seme, đubrivo, gorivo, otrove i radnu snagu.

Na kraju, upusuje se i koliki je bio prinos (rod) po svakoj parceli, tako da se na kraju godine tačno vide minusi i plusevi.

Tu je zaštitnih poštenih odnosa - ombudsman za hranu - nova služba ili osoba čiji je zadatak da pazi da veliki otkupni centri i prodavci ne zakidaju i ne ucenjuju obične seljake niskim cenama, već da svi imaju poštene uslove.

Prilagođavanje klimatskim promenama

Posebna pažnja biće usmerena na borbu protiv sve učestalijih suša i ekstremnih vremenskih neprilika.

Ovo će obuhvatiti i instalaciju naprednih stanica za praćenje vlažnosti zemljišta, nivoa podzemnih voda i atmosferskih prilika u realnom vremenu kao i korišćenje veštačke inteligencije i satelitskih snimaka za prognoziranje sušnih perioda mesecima unapred, kako bi se poljoprivrednici i vodoprivreda na vreme pripremili.

Posebna pažnja biće usmerena i na stipendije za decu poljoprivrednika koja odluče da studiraju agronomiju, veterinu i srodne nauke kako bi ostali na selu.

Zvanični detalji strategije objavljeni su u Službenom glasniku RS, broj 74/26.

Tekst: Katarina Despotović