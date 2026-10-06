AMERIKA NA IVICI BANKROTA I PROPASTI: Ovo je jedini način da se spasi, upozorava Ilon Mask

JAVNI dug SAD je 18. avgusta prvi put premašio 40 biliona dolara, a prema podacima Ministarstva finansija SAD, ukupan dug je u tom trenutku iznosio nešto više od 40,05 biliona dolara.

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Ilon Mask je upozorio da bi Sjedinjene Države mogle da bankrotiraju ako ne budu koristile veštačku inteligenciju i robotiku za povećanje produktivnosti, dok javni dug SAD nastavlja da raste.

Generalni direktor Tesle i SpejsIksa je ovo rekao gostujući u podkastu Dvarkeš, tvrdeći da ne vidi drugo rešenje za rastući američki dug.

- Kao zemlja, bićemo 1000 odsto bankrotirani i propašćemo bez veštačke inteligencije i robota. Ništa drugo neće rešiti nacionalni dug - rekao je Mask.

Javni dug SAD je 18. avgusta prvi put premašio 40 biliona dolara, a prema podacima Ministarstva finansija SAD, ukupan dug je u tom trenutku iznosio nešto više od 40,05 biliona dolara.

Mask smatra da bi šira primena veštačke inteligencije i robotske radne snage mogla značajno povećati produktivnost i smanjiti troškove.

Istovremeno, posebno je upozorio na troškove servisiranja američkog duga.

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- Kamata na nacionalni dug premašuje vojni budžet, koji iznosi bilion dolara. Dakle, govorimo o više od biliona dolara samo kamate - rekao je on.

Američki dug bi mogao dodatno da poraste zbog troškova rata u Iranu, kao i planiranog povećanja vojnih izdataka od strane administracije predsednika Donalda Trampa.

Linda Bilms, stručnjakinja za javnu politiku, ranije je procenila da bi rat u Iranu mogao da košta američke poreske obveznike više od bilion dolara.

Komitet za odgovoran federalni budžet (CRFB) procenjuje da bi Trampov plan mogao povećati američke vojne izdatke za čak 5 biliona dolara do 2035. godine.

Kada se uračunaju troškovi kamata, ukupno povećanje državnog duga moglo bi dostići oko 5,8 biliona dolara.

Da podsetimo, Mask se odavno zalaže za ubrzano uvođenje veštačke inteligencije i humanoidnih robota, jer veruje da će automatizacija omogućiti snažan rast produktivnosti u budućnosti.

(Večernji list)