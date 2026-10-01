USLUGA BLISKOJ OSOBI ILI? Dobro razmislite pre nego što stavite jedan potpis

BITI žirant nekome za kredit često se doživljava kao usluga bliskoj osobi, ali potpisivanje ugovora o jemstvu sa sobom nosi konkretne finansijske obaveze.

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Ukoliko osoba koja je uzela kredit prestane da plaća rate, banka može aktivirati sredstva obezbeđenja i od žiranta zahtevati da ispuni obaveze za koje je garantovao. Narodna banka Srbije navodi da jemac u tom slučaju može postati dužnik i biti obavezan da izmiri ugovorene obaveze glavnog dužnika.

Žirant nije samo formalnost

Jemstvo predstavlja način obezbeđenja naplate. Žirant ne uzima kredit umesto glavnog dužnika, ali se ugovorom obavezuje da će, ukoliko dužnik ne izmiruje obaveze, platiti njegov dospeli dug.

Banke žiranta najčešće traže kod kredita i kreditnih kartica, a uslovi za njega mogu uključivati određenu starost, visinu primanja, zaposlenje, kreditnu sposobnost i urednu kreditnu istoriju.

Zato nije dovoljno da nekome verujete. Pre potpisivanja važno je znati koliki je kredit, koliko traje otplata i pod kojim uslovima banka može aktivirati jemstvo.

Jedna stvar posebno može da vas iznenadi

Jemstvo se evidentira u Kreditnom birou.

To znači da obaveza za koju garantujete može biti uzeta u obzir kada kasnije budete tražili sopstveni kredit ili drugu finansijsku uslugu. NBS navodi da dato jemstvo smanjuje kreditnu sposobnost jemca zbog potencijalnih obaveza.

Drugim rečima, moguće je da garantujete za tuđi kredit, a da vam to kasnije oteža dobijanje sopstvenog.

Šta ako dužnik prestane da plaća?

Ako glavni dužnik ne izmiruje rate u skladu sa ugovorom, banka može aktivirati sredstva obezbeđenja predviđena ugovorom.

U zavisnosti od konkretnog aranžmana, to mogu biti menica, administrativna zabrana ili trajni nalog. Ukoliko se aktivira jemstvo, žirant može biti obavezan da izmiri obaveze koje je preuzeo glavni dužnik.

Ako postoji više jemaca, oni prema banci mogu odgovarati solidarno, osim ako je ugovorom drugačije uređeno. Banka može zahtevati ispunjenje obaveze od jednog ili više jemaca, kao i od glavnog dužnika i jemca istovremeno.

Žirant ima pravo da traži novac od dužnika

Ako žirant iz svog novca izmiri dug prema banci, time ne gubi pravo da taj novac potražuje od osobe za koju je garantovao.

Prema informacijama NBS, jemac koji izmiri potraživanje banke ima pravo da od glavnog dužnika zahteva iznos koji je platio banci.

Kod stambenog kredita situacija može imati i dodatne pravne posledice, pa se prava jemca nakon izmirenja obaveze mogu odnositi i na deo nepokretnosti, u skladu sa iznosom koji je platio i konkretnim okolnostima.

Banka mora da upozna žiranta sa obavezama

Žirant ne bi trebalo da potpisuje ugovor a da ne zna šta tačno prihvata.

NBS navodi da je banka dužna da jemcu kod kredita dostavi kopiju ugovora sa planom otplate i pregledom obaveznih elemenata, kako bi bio upoznat sa obavezama za koje garantuje.

Nakon isteka ugovornog odnosa, banka je dužna da u roku od mesec dana pisanim putem obavesti jemca da su sve obaveze izmirene i da vrati sredstva obezbeđenja kojima je jemac garantovao, navodi NBS.

Pre nego što nekome budete žirant, važno je da znate:

koliki je ukupan iznos kredita;

koliko traje otplata;

kolika je mesečna rata;

za koje tačno obaveze garantujete;

šta se dešava ako dužnik prestane da plaća;

kako će jemstvo uticati na vašu sopstvenu kreditnu sposobnost.

NBS izričito savetuje potencijalnim jemcima da se raspitaju da li osoba za koju garantuju ima stabilne prihode i da li bi sami bili finansijski sposobni da preuzmu obavezu otplate ukoliko do toga dođe.

Zato odluka da budete žirant nije samo pitanje poverenja u prijatelja ili člana porodice. To je i finansijska obaveza koja može trajati godinama, odnosno sve dok traje ugovorni odnos i postoje obaveze za koje ste garantovali.

(Kurir)