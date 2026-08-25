Posle prodaje Ugrešića: "Grobarima" stigla još jedna sjajna vest! Ovo će ih baš obradovati!
Navijači Partizana biće oduševljeni odigravanjem ove utakmice.
Partizan je posle Vanje Dragojevića u Glazgov Rendžers, prodao i Ognjena Ugrešića!
Mladi fudbaler nastavlja karijeru u PAOK, a put Soluna krenuće već posle revanša Partizana protiv Hetafea u kvalifikacijama za plasman u Ligu konferencije.
Vezista iz Kikinde prodat je "ratnicima" u transferu vrednom 6.000.000 evra, ali će srpski klub kroz bonuse moći da zarade i do najviše osam miliona evropskih novčanica.
Naravno, bratski odnosi između solunskih i beogradskih crno-belih ojačati još više, posle Ugrešićeve prodaje.
Naime, na radost navijača dve ekipe, uprave oba kluba ugovorile su odigravanje prijateljskog meča Partizana i PAOK. Istina, termin još nije ozvaničen, jer će zavisiti i od toga hoće li Beograđani i Solunjani ove jeseni igrati Evropu.
Poslednji put, bratski rivali sastali su se pre deceniju, u Humskoj 2016. godine Solunjane je predvodila Partizanova legenda Vladimir Ivić, a "parni valjak" sa trenerske klupe predvodio Marko Nikolić. PAOK je slavio 2:1.
Još ubedljiviji grčki crno-beli bili su osam godina ranije, samo što je tada na klupi Partizana sedeo Slaviša Jokanović, a njegovi izabranici poraženi su u Solunu 1:3.
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