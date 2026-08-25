PALA ODLUKA! Evo kada je žreb za Ju-Es open
SVE je spremno!
Ju-Es open, poslednji grend slem turnir u godini, već je zapravo počeo – kvalifikacije su u punom jeku, a drugačiji format miksa startuje danas (utorak).
Ipak, ono glavno počinje u nedelju, 30. avgusta – glavni žreb u singlu.
Svi koji tenis vole pomno biće uz zvanični You Tube kanal Ju-Es opena i u četvrtak tačno od 18 sati po srednjoevropskom vremenu, tj. u podne po lokalnom.
Prvi nosilac u muškoj konkurenciji je Aleksander Zverev – prvi put u istoriji da je prvi nosilac teniser koji nikada nije bio svetski broj jedan.
U ženskoj konkurenciji je prvi nosilac branilac titule Arina Sabalenka.
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