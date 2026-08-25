NAJAVLJENO JOŠ VEĆE ULAGANJE: Lokalne subvencije u poljoprivredi ove godine utrošene u rekordnom roku

SREDSTVA izdvojena za subvencije u poljoprivredi iz gradskog budžeta Pirota ove godine utrošena su u rekordnom roku, za mesec dana, rekao je Vidojko Panajotović, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu.

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Prema njegovim rečima, to pokazuje da se više sredstava ulaže u poljoprivredu, ali i da to nije dovoljno, zbog čega će nastojati da u narednom periodu povećaju izdvajanja za ove namene. Najveće interesovanje bilo za mere koje se odnose na stočarstvo.

Grad Pirot ove godine je za poljoprivredu izdvojio 58 miliona dinara, ali se, kako je rekao Panajotović, pokazalo da je to malo, s obzirom na cene poljoprivrednih mašina i svega ostalog, tako da će se truditi da povećaju budžet.

Panajotović je istakao da se sela, na žalost, sve više prazne, ali ima i pozitivnih primera, mladi ljudi koji se javljaju i žele da se bave poljoprivredom i stočarstvom.

Na pitanje da li ima izgleda da će se u narednom periodu povećati stočni fond u ovom kraju, Panajotović ističe da nije optimista. Nekada je na Staroj planini bilo 300.000 ovaca, a sada nema 200.

Prema njegovim rečima, farme treba da uposle ljude na principu radnog odnosa i da im obezbede adekvatne uslove, a bez toga teško da može išta da se promeni, preneo je portal Pirot danas.

(AgroFin)