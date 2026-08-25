NA DESET KVADRATA ZEMLJE: Koliko košta povrće iz sopstvene bašte?

DESET kvadrata zemlje ne zvuči kao mnogo. Ipak, uz dobar raspored, sa te površine možete tokom leta ubrati ozbiljnu količinu povrća.

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Ali da li je ono zaista jeftinije nego povrće sa pijace?

Mala kućna proizvodnja hrane može da se isplati, ali samo ako ne napravite jednu početničku grešku. Da potrošite više na proizvodnju nego što biste dali za povrće u prodavnici. Evo kako da uspete.

Šta može da stane na 10 kvadrata?

Na prostoru od 10 kvadrata može se lepo kombinovati nekoliko kultura.

Paradajz, paprika, krastavac, salata, mladi luk i začinsko bilje mogu dati sasvim pristojan rod. Još ako sadnju rasporedite tako da ne sazreva sve u isto vreme, bašta može da vas snabdeva povrćem nedeljama.

Zato nije cilj da zasadite sve.

Mnogo je pametnije da gajite ono što vaša porodica najviše jede.

Koliko novca treba za početak?

Ako već imate zemlju, osnovni alat i vodu, početak ne mora biti skup.

Najviše ćete potrošiti na seme ili sadnice, kompost ili đubrivo, materijal za potpore i eventualno sistem za zalivanje.

Ako, međutim, morate da kupite baš sve, prva godina može biti skuplja. Kasnije je računica bolja jer alat i deo opreme već imate.

Zato nije realno reći da kilogram domaćeg paradajza košta isto svake godine.

Šta se najviše isplati?

Za malu površinu birajte biljke koje često koristite i koje imaju dobru cenu kada ih kupujete.

Začinsko bilje zauzima malo prostora, a dugo se bere. Salata brzo raste i može sukcesivno da se seje.

Paradajz i paprika takođe mogu biti odličan izbor, posebno ako višak sačuvate za zimu.

Tu počinje prava ušteda. Tikvice, tikve i sve iz porodice tikava ima odličnu prođu. Onda luk, krompir, pa čak i kukuruz šećerac. Grašak i boranija uspevaju odlično na malim površinama. A ako sejete kukruruz uz njega se pasulj može posejati kome će kukuruz biti oslonac.

Ne bacajte ono što ste proizveli

Ako ste posadili više nego što možete da pojedete, višak ne mora da propadne.

Paradajz može u sok ili sos. Paprika može u zamrzivač ili ajvar. Začinsko bilje može da se osuši.

Na taj način 10 kvadrata ne daju samo povrće za jul i avgust, već mogu da obezbede deo hrane i za jesen i zimu.

Da li se onda isplati?

Ako već imate zemlju i osnovne uslove, mala kućna proizvodnja hrane može biti veoma dobra računica.

Nemojte, međutim, praviti baštu kao da imate pola hektara.

Na deset kvadrata najbolje prolaze oni koji pažljivo biraju šta će posaditi i proizvode ono što zaista jedu.

A onda dolazi i ona računica koju nijedan kalkulator ne može da prikaže.

Uberete paradajz iz svoje bašte, donesete ga u kuhinju i pojedete nekoliko minuta kasnije.

(Zelena nit)