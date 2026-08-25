Poljoprivreda

STIŽE NOVAC: Poljoprivrednim stručnim službama u Vojvodini 35 miliona dinara za nabavku opreme

K. Despotović

25. 08. 2026. u 16:10

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POKRAJINSKI sekretarijat za poljoprivredu doneo je odluku o dodeli ukupno 35 miliona dinara za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu poljoprivredne stručne i savetodavne službe i Istraživačko-razvojni institut „Tamiš“ Pančevo, putem nabavke opreme.

СТИЖЕ НОВАЦ: Пољопривредним стручним службама у Војводини 35 милиона динара за набавку опреме

Foto: Gaith Shalan / Alamy / Profimedia

Sredstva su odobrena za svih 12 prijavljenih korisnika, a iznosi se kreću od 2,283 miliona do 4,163 miliona dinara. Najviše sredstava, 4.162.650 dinara, odobreno je Poljoprivrednoj stručnoj službi Sremska Mitrovica, dok je Istraživačko-razvojnom institutu „Tamiš“ Pančevo odobreno 3 miliona dinara.

Po tri miliona dinara dobili su PSS Ruma, Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin, Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Subotica, PSS Bačka Topola, PSS Vrbas i AgroZavod Vršac. PSS Kikinda odobreno je 2.559.360 dinara, PSS Senta 2.435.414 dinara, dok je Poljoprivrednoj stručnoj službi Sombor pripalo 2.283.666 dinara. PSS „Poljoprivredna stanica“ dobila je 2.558.910 dinara.

Nakon donošenja odluke, Pokrajinski sekretarijat će sa korisnicima zaključiti ugovore kojima će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.

(AgroFin)

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