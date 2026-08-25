OBRT U HUMSKOJ! Saša Ilić ostaje trener Partizana?

Nakon nekoliko turbulentnih dana u Humskoj, čelnici crno-belih pokušavaju da ubede Sašu Ilića da ostane trener "parnog valjka" i nakon meča sa Hetafeom u plej-ofu za Ligu konferencije.

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Uprava crno-belih je, kao moralni čin nakon lošeg rezultata, zajedno sa Ilićem podnela ostavku, a potom najavila održavanje nove Skupštine kluba. Međutim, kada su se utisci posle lučanskog poraza slegli, rukovodstvo je odlučilo da još jednom razgovara sa trenerom i pokuša da ga zadrži, piše "Telegraf".

Novi sastanak održan je tokom prepodneva. Zbog razgovora Ilić nije bio uz ekipu na jutarnjem treningu, koji su vodili njegovi pomoćnici. U međuvremenu je trener otišao u Humsku, gde je ponovo razgovarao sa predsednikom kluba Rasimom Ljajićem, generalnim direktorom Dankom Lazovićem i sportskim direktorom Radosavom Petrovićem, navodi pomenuti medij.

Stav rukovodstva je jasan – žele Ilića na klupi i nakon četvrtka, odnosno revanša protiv Hetafea u Ligi konferencije.