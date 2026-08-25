Fudbal

Reprezentativac nikad bliži Marakani! Zvezda našla novog napadača!

Новости онлајн/С.С.

25. 08. 2026. u 15:34

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Crveno-beli veoma blizu dovođenja nekadašnjeg golgetera sa superligaških terena.

Репрезентативац никад ближи Маракани! Звезда нашла новог нападача!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Napadač Lacija i fudbalski reprezentativac Srbije, Petar Ratkov mogao bi vrlo brzo da se nađe na "Marakani" i obuče dres Crvene zvezde.

Prethodni pokušaj šampiona da ga dovedu, dok je nosio dres TSC-a nije uspeo, ali bi ubojiti golgeter mogao da dođe kao igrač nebesko-plavih.

Rimljani su angažovali novog špica, a to je Andrea Pinamonti iz Sasuola, koji će biti plaćen 3.000.000 evra za pozajmicu, plus 11.000.000 naredne sezone.

FOTO: Gianluca Ricci/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pinamonti stiže iz tabora "zelenih" i direktno će pogurati Ratkova ka izlaznim vratima.

Dokaz tome je da Srbin na premijeri protiv Bolonje nije upisao ni minut na terenu.

U Zvezdu bi mogao da dođe na pozajmicu, uz eventualni otkup naredne godine, kao konkurencija za Bambu Dijanga, koji je stigao umesto Bruna Duartea.

Podsetimo, Brazilac se nedavno vratio u domovinu i potpisao ugovor sa Vasko da Gamom.

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