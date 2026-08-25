Reprezentativac nikad bliži Marakani! Zvezda našla novog napadača!
Crveno-beli veoma blizu dovođenja nekadašnjeg golgetera sa superligaških terena.
Napadač Lacija i fudbalski reprezentativac Srbije, Petar Ratkov mogao bi vrlo brzo da se nađe na "Marakani" i obuče dres Crvene zvezde.
Prethodni pokušaj šampiona da ga dovedu, dok je nosio dres TSC-a nije uspeo, ali bi ubojiti golgeter mogao da dođe kao igrač nebesko-plavih.
Rimljani su angažovali novog špica, a to je Andrea Pinamonti iz Sasuola, koji će biti plaćen 3.000.000 evra za pozajmicu, plus 11.000.000 naredne sezone.
Pinamonti stiže iz tabora "zelenih" i direktno će pogurati Ratkova ka izlaznim vratima.
Dokaz tome je da Srbin na premijeri protiv Bolonje nije upisao ni minut na terenu.
U Zvezdu bi mogao da dođe na pozajmicu, uz eventualni otkup naredne godine, kao konkurencija za Bambu Dijanga, koji je stigao umesto Bruna Duartea.
Podsetimo, Brazilac se nedavno vratio u domovinu i potpisao ugovor sa Vasko da Gamom.
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