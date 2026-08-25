Reprezentativac nikad bliži Marakani! Zvezda našla novog napadača!

Crveno-beli veoma blizu dovođenja nekadašnjeg golgetera sa superligaških terena.

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Napadač Lacija i fudbalski reprezentativac Srbije, Petar Ratkov mogao bi vrlo brzo da se nađe na "Marakani" i obuče dres Crvene zvezde.

Prethodni pokušaj šampiona da ga dovedu, dok je nosio dres TSC-a nije uspeo, ali bi ubojiti golgeter mogao da dođe kao igrač nebesko-plavih.

Rimljani su angažovali novog špica, a to je Andrea Pinamonti iz Sasuola, koji će biti plaćen 3.000.000 evra za pozajmicu, plus 11.000.000 naredne sezone.

Pinamonti stiže iz tabora "zelenih" i direktno će pogurati Ratkova ka izlaznim vratima.

Dokaz tome je da Srbin na premijeri protiv Bolonje nije upisao ni minut na terenu.

🔵⚪️🦅 Lazio sign Andrea Pinamonti from Sassuolo on €3m loan deal plus €11m buy option clause.



The expectation is for the buy clause to be activated in summer 2027. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/7QjPlgWUrA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026

U Zvezdu bi mogao da dođe na pozajmicu, uz eventualni otkup naredne godine, kao konkurencija za Bambu Dijanga, koji je stigao umesto Bruna Duartea.

Podsetimo, Brazilac se nedavno vratio u domovinu i potpisao ugovor sa Vasko da Gamom.

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