"ONA MRZI SVE ŠTO JE SRPSKO": Vučić činjenicama nokautirao Aidu Ćorović

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, danas obilazi Rasinski okrug, gde je iz Stanjeva, poslao odgovor antisrpskinji Aidi Ćorović i mrziteljima Srbije.

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Komentarišući optužbe da je navodno "uništio zemlju“, predsednik Vučić je izneo činjenice kojima je potpuno razobličio njene bolesne konstrukcije:

- Nikada nismo tako brzo izgradili zemlju, podigli je iz pepela kao feniks. Ona mrzi sve što je srpsko, mrzi Srbiju. Sve što bi ona rekla pozitivno bilo bi loše. Ne postoji nijedna oblast u kojoj nismo sve promenili. U svakom smislu nam zemlja izgleda drugačije. Podbacili smo po pitanju prosvete, i tu ćemo morati stvari drastično da menjamo. Izgradili su nula bolnica i klinika za 12 godina! Mi smo podigli 200! Kada na semaforu piše jedan rezultat, a vi halucinirate, onda je teško govoriti - poručio je Vučić i sasekao opozicione laži.

U nastavku svog obraćanja, predsednik je istakao da ostaje posvećen narodu i da je uvek spreman da sasluša svakog građanina Srbije:

- Ja sam običan čovek. Pokažete mi nekog od njih koji je toliko razgovarao sa nekim i toliko ljudi slušao. Da li ću da nekad reagujem ovako ili onako, ali trudim se da budem pristojan, da svakog saslušam. Ne mogu svakom da udovoljim i sve da ispunim. Ako mislite da je moguće svakom izaći u susret, takav čovek na svetu ne postoji. A, da li se dešava jedno drugo ili treće, videćete uskoro, pa ćete moći posle da me pitate - zaključio je predsednik.

24sedam.rs