NE PRIHVATA KAZNU: Bivša šampionka Vimbldona se žalila zbog četvorogodišnje suspenzije

Ukoliko sud ne prihvati žalbu, suspenzija se nastavlja do 2030. godine

Foto: Printskrin/Instagram/marketavondrousova

Češka teniserka Marketa Vondrušova zvanično je podnela žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani na četvorogodišnju suspenziju koja joj je izrečena zbog odbijanja doping testa, potvrdio je predstavnik ovog suda.

Šampionka Vimbldona iz 2023. godine i bivša šesta igračica sveta kažnjena je u junu ove godine od strane Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA). Suspenzija je usledila nakon incidenta koji se dogodio 3. decembra prošle godine u Pragu, kada je Vondrušova odbila da se podvrgne doping testu van takmičenja.

Prema navodima iz istrage, teniserka je odbila da pusti kontrolorku nemačke antidoping agencije u svoj stan. Vondrušova se branila tvrdnjom da je testerka stigla van vremenskog termina (time slot) koji sportisti moraju svakodnevno da prijave u sistemu o kretanju, kao i da osoba na vratima nije pokazala validnu identifikaciju ili ovlašćenje.

S druge strane, kontrolorka tvrdi da je pratila sve protokole. Odbrana Vondrušove iznela je i argument da je teniserka u tom trenutku pretrpela "akutnu stresnu reakciju" koja je uzrokovala iracionalno ponašanje. Iako je tribunal uzeo ovo u obzir, presuđeno je da takvo stanje ne opravdava odbijanje testiranja.

zveštaj ITIA otkriva i detalje komunikacije tokom spornog jutra. Navodi se da je Vondrušova pozvala svog agenta, koji takođe nije znao da se testiranje može obaviti van prijavljenog termina. Posebnu težinu u postupku imala je "Vocap" prepiska teniserke sa dečkom, u kojoj je kontrolorku nazivala pogrdnim imenima. Vondrušova se na kraju srela sa testerkom na ulici dok je šetala psa, ali je i tada odbila test.

Datum saslušanja pred CAS-om još uvek nije zakazan, ali se očekuje da će proces trajati nekoliko meseci. Ukoliko sud u Lozani ne prihvati njenu žalbu i potvrdi maksimalnu kaznu, suspenzija Markete Vondrošove trajaće do 21. juna 2030. godine. S obzirom na to da Čehinja ima 25 godina, ovakav ishod bi praktično značio kraj njene profesionalne karijere.