NE PRIHVATA KAZNU: Bivša šampionka Vimbldona se žalila zbog četvorogodišnje suspenzije
Ukoliko sud ne prihvati žalbu, suspenzija se nastavlja do 2030. godine
Češka teniserka Marketa Vondrušova zvanično je podnela žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani na četvorogodišnju suspenziju koja joj je izrečena zbog odbijanja doping testa, potvrdio je predstavnik ovog suda.
Šampionka Vimbldona iz 2023. godine i bivša šesta igračica sveta kažnjena je u junu ove godine od strane Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA). Suspenzija je usledila nakon incidenta koji se dogodio 3. decembra prošle godine u Pragu, kada je Vondrušova odbila da se podvrgne doping testu van takmičenja.
Prema navodima iz istrage, teniserka je odbila da pusti kontrolorku nemačke antidoping agencije u svoj stan. Vondrušova se branila tvrdnjom da je testerka stigla van vremenskog termina (time slot) koji sportisti moraju svakodnevno da prijave u sistemu o kretanju, kao i da osoba na vratima nije pokazala validnu identifikaciju ili ovlašćenje.
S druge strane, kontrolorka tvrdi da je pratila sve protokole. Odbrana Vondrušove iznela je i argument da je teniserka u tom trenutku pretrpela "akutnu stresnu reakciju" koja je uzrokovala iracionalno ponašanje. Iako je tribunal uzeo ovo u obzir, presuđeno je da takvo stanje ne opravdava odbijanje testiranja.
zveštaj ITIA otkriva i detalje komunikacije tokom spornog jutra. Navodi se da je Vondrušova pozvala svog agenta, koji takođe nije znao da se testiranje može obaviti van prijavljenog termina. Posebnu težinu u postupku imala je "Vocap" prepiska teniserke sa dečkom, u kojoj je kontrolorku nazivala pogrdnim imenima. Vondrušova se na kraju srela sa testerkom na ulici dok je šetala psa, ali je i tada odbila test.
Datum saslušanja pred CAS-om još uvek nije zakazan, ali se očekuje da će proces trajati nekoliko meseci. Ukoliko sud u Lozani ne prihvati njenu žalbu i potvrdi maksimalnu kaznu, suspenzija Markete Vondrošove trajaće do 21. juna 2030. godine. S obzirom na to da Čehinja ima 25 godina, ovakav ishod bi praktično značio kraj njene profesionalne karijere.
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