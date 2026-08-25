VUČIĆ ISTAKAO: RFZO leči veći broj ljudi i više retkih bolesti nego ikada
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Varvarinu da Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) danas leči veći broj ljudi, više retkih bolesti i inovativnijim lekovima nego ikada, kao i da prikupljanje sredstava za lečenje putem SMS-a zastupljenije u nekim od najrazvijenijih evropskih zemalja poput Danske nego što je u Srbiji.
Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše objavu CRTA-e da to što ga je jedna građanka molila da joj se omogući operacija pokazuje "nemoć RFZO-a", rekao da u toj objavi nije navedeno da RFZO danas leči veći broj ljudi nego ikada.
-Da lečimo više inovativnim lekovima nego ikada. Da lečimo više retkih bolesti nego ikada. Da više dece šaljemo u inostranstvo nego ikada. Je l' imate zemlju na svetu u kojoj taj problem ne postoji?, upitao je Vučić.
On je rekao da se pozivima i SMS-om leči više ljudi u jednoj od najuređenijih zemalja Evrope, Danskoj, nego u Srbiji.
-Ali to je kad mrzi neko svoju zemlju, kad bukvalno mrzi svoju zemlju, i kad samo traži nešto loše u svojoj zemlji i u svojim građanima. Ali dobro je da su se, kako to klinci kažu, autovali kao prava politička organizacija. Nevladina organizacija je služila da prime pare pa stave u džep, a ovo drugo je prava politička organizacija. I dobro je da je tako. Dobro je da to ljudi znaju, rekao je Vučić.
On je dodao da je 1,3 milijarde evra u našoj zemlji uloženo u rušenje jednog čoveka.
-Da mi je neko rekao da toliko vredim, ne bih mu verovao. A to je samo za nevladine organizacije, a gde su im mediji? Tri milijarde su uložili u Novu S, N1 i sve ostale. Tri milijarde evra. Samo to je četiri i po milijarde. A gde su sindikati, političke partije i ostala čuda? Samo da sruše jednog čoveka, rekao je Vučić.
Istakao je da je onima koji hoće da unište zemlju on samo usputna meta, a da je njihov cilj da sruše Srbiju i da je vrate na ono što je bila pre 15 godina - slaba, nemoćna, nikakva, da se izvinjava svima, da nigde ništa ne može da uradi.
-Takvu Srbiju oni hoće, to je krajnji cilj. A ja sam samo usputna meta, ništa više od toga. Tako da: oni svoj posao, mi svoj posao, a prebrojaćemo glasove za dva meseca, istakao je Vučić.
(Tanjug)
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