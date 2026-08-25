Zvezda zvanično potpisala jednog od najtalentovanijih defanzivaca Srbije

Igraće najpre za omladince, ali ideja kluba je jasna kada je ovaj igrač u pitanju

Foto: Instagram/crvenazvezdafk_os

Redovi Crvene zvezde postali su jači za još jednog talentovanog fudbalera! Doskorašnji igrač Čukaričkog, Andrej Sibinović (17), i zvanično je postao član srpskog šampiona, potpisivanjem svog prvog profesionalnog ugovora.

Mladi defanzivac nije krio oduševljenje dolaskom u Ljutice Bogdana, ističući da je ovo ključan momenat u njegovom dosadašnjem razvoju.

- Mislim da je ovo veliki korak za mene. Potpisao sam profesionalni ugovor sa najvećim klubom na Balkanu. Ovo je samo podstrek da nastavim da radim još jače. Želim da se zahvalim upravi kluba na ukazanom poverenju - izjavio je Sibinović po potpisivanju ugovora.

Govoreći o prvim danima u omladinskoj školi crveno-belih, gde će prvobitno igrati za omladince, Sibinović naglašava da je proces adaptacije prošao u najboljem redu.

- Sjajno sam se snašao, stručni štab i saigrači su super. Dobro treniramo, a ligu smo otvorili na odličan način pobedom protiv Obrenovca od 5:0. Sve ide svojim tokom - ističe mladi fudbaler i dodaje:

- Moja najveća ambicija u narednom periodu je da zaigram za prvi tim Crvene zvezde.