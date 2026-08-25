"POTREBAN NAM JE BRZI GOL!" Novi trener Plzena veruje u prolaz protiv Crvene zvezde

Radoslav Kovač debitovaće na klupi Viktorije Plzenj u revanšu plej-ofa Lige Evrope protiv Crvene zvezde. Češki tim će juriti tri gola zaostatka, međutim novi trener veruje da to njegovi momci mogu do senzacionalnog preokreta.

FOTO: FK Crvena zvezda

“Mislim da možemo da uspemo. Naravno, potrebno je da se poklopi mnogo stvari, potreban nam je brz gol, ali vidim da su igrači odlučni. Sve može da se dogodi,” rekao je Kovač, prenose češki mediji.

Kovač je imao svega nekoliko dana da upozna ekipu i pripremi je za duel sa crveno-belima.

“Promenili smo nekoliko stvari, ali najvažnije nam je bilo da čujemo igrače. Ne možemo da dođemo i odmah promenimo sve samo zato što imamo određene ideje. Nema dovoljno vremena. Potrebno je da se igrači osećaju dobro u onome što želimo kako bi to mogli da pokažu na terenu.“

Posebno računa na podršku navijača u Doosan areni.

“Kada je stadion pun, to pomaže. Moramo da podignemo publiku, brzo krenemo ka golu, centriramo i šutiramo. Moramo da uradimo sve kako bismo navijačima pružili priliku da nam pomognu.“

Na pitanje kakvu Viktoriju želi da vidi protiv Zvezde, odgovorio je:

“Pobedničku. Zaostajemo tri gola, ali sve može da se dogodi. Vidim ogromnu odlučnost. Potrebno je da rano postignemo gol.“