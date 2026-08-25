Poljoprivreda

VAŽNO ZA DOMAĆINE: Vučić saopštio bitne informacije za poljoprivrednike

Novosti online

25. 08. 2026. u 16:08

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SUNVENCIJE za poljoprivredu nikada manje nisu kasnile ili uopšte ne kasne, tvrdi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

ВАЖНО ЗА ДОМАЋИНЕ: Вучић саопштио битне информације за пољопривреднике

Foto: Novosti

Ističe da je to važno za domaćine.

- Počeli smo, po prvi put u ne znam koliko decenija, da povećavamo stočni fond u Srbiji i nadam se da ćemo to uspeti da nastavimo - naveo je on.

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