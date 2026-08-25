VAŽNO ZA DOMAĆINE: Vučić saopštio bitne informacije za poljoprivrednike
SUNVENCIJE za poljoprivredu nikada manje nisu kasnile ili uopšte ne kasne, tvrdi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ističe da je to važno za domaćine.
- Počeli smo, po prvi put u ne znam koliko decenija, da povećavamo stočni fond u Srbiji i nadam se da ćemo to uspeti da nastavimo - naveo je on.
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