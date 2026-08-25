SRAM VAS, BRE, BILO! Dok vatrogasci rizikuju živote, blokaderi sa prskalicama na leđima glume spasioce Deliblatske peščare (VIDEO)

DOK se profesionalni vatrogasci-spasioci, pripadnici Vojske Srbije, radnici „Vojvodinašuma”, dobrovoljna vatrogasna društva i meštani već nedeljama, danju i noću, bore sa požarom u Deliblatskoj peščari, blokaderi pokušavaju da javnosti prodaju još jednu predstavu.

Foto: Printskrin

Na njihovim nalozima pojavile su se fotografije i snimci aktivista sa leđnim prskalicama, uz poruke kojima se stvara utisak da upravo oni spasavaju rezervat, dok vatrogasaca navodno nema ili na požarište dolaze samo radi fotografisanja.

Sram vas, bre, bilo!

Na snimku koji su sami okačili na mreže vidi se blokader – daj bože da je punoletan – u odeći koja više deluje prilagođeno fotografisanju nego približavanju vatrenoj stihiji, sa rancem za gašenje požara na leđima.

On iznosi skandaloznu tvrdnju:

„Došla je policija, zaustavili su nas, nisu hteli da nas puste da gasimo požar. Došli su vatrogasci, nisu radili apsolutno ništa.”

Upravo ova izjava otkriva suštinu čitave predstave.

Naravno da policija nije smela da pusti neobučene osobe da samoinicijativno prilaze buktinji. Požar nije pozornica za snimanje sadržaja za društvene mreže, već zona neposredne opasnosti u kojoj jedan pogrešan korak može ugroziti i aktiviste i vatrogasce koji bi zatim morali da prekidaju gašenje kako bi ih spasavali.

Ljudi koji prilaze takvom požaru moraju da imaju odgovarajuću zaštitnu opremu, stručnu obuku, jasnu komandu i koordinaciju sa nadležnim službama. Ranac sa 20 litara vode i moderna garderoba nikoga ne pretvaraju u vatrogasca.

Na objavljenom snimku ne vidi se dokaz da su ovi aktivisti osposobljeni za gašenje šumskih požara, da imaju odgovarajuću opremu niti da su bili uključeni u organizovani sistem intervencije. Naprotiv, sve ostavlja utisak akcije pripremljene prvenstveno za kamere i društvene mreže.

Policija ih je zaustavila da ne bi ugrozili sebe i druge

Policija time što ih nije pustila ka vatri nije sprečavala gašenje požara, već je radila svoj posao – štitila živote i održavala kontrolu na požarištu.

U Deliblatskoj peščari vetar je za nekoliko minuta menjao pravac vatre, plamen je preskakao široke protivpožarne proseke, a vozila su se zaglavljivala u pesku. Trojica profesionalnih vatrogasaca-spasilaca samo su zahvaljujući iskustvu i prisebnosti izbegla moguću tragediju kada su im vozila ostala zaglavljena.

Ako su čak i obučeni profesionalci bili izloženi takvoj opasnosti, na osnovu čega je neko sa rancem-prskalicom umislio da ima pravo da se samoinicijativno približi buktinji?

Ili možda približavanje vatri nije ni bilo cilj, već je bilo dovoljno snimiti se sa rancem, optužiti policiju da ih je sprečila i plasirati poruku da vatrogasci „nisu radili apsolutno ništa”?

Više od 300 ljudi protiv vatrene stihije

Činjenice sa terena brutalno demantuju blokadersku propagandu.

U najtežim trenucima na gašenju požara bilo je angažovano više od 300 ljudi, 30 velikih radnih mašina i četiri helikoptera – tri Ministarstva unutrašnjih poslova i jedan Vojske Srbije. U pojedinim fazama intervencije na terenu je bilo 339 pripadnika nadležnih službi, više od 60 vozila i 30 buldožera.

Teške mašine radile su 24 časa bez prestanka, a menjali su se samo vozači kako bi bili napravljeni protivpožarni proseci i sprečeno dalje širenje vatre.

Požar je zahvatio hiljade hektara, dok se front vatre na pojedinim mestima prostirao duž desetina kilometara. Gašenje su dodatno otežavali pesak, nepristupačan teren, gusto rastinje, visoke temperature i snažni udari vetra koji su za nekoliko minuta menjali pravac plamena.

Vatra je u pojedinim trenucima stizala do dvorišta, stanovništvo je preventivno evakuisano, a vatrogasci su neposredno branili kuće. Uprkos svemu, naselja su odbranjena i ljudski životi sačuvani.

I posle svega toga, neko obučen za snimanje, a ne za borbu sa vatrenom stihijom, stane pred kameru i izjavi da vatrogasci nisu radili „apsolutno ništa”.

Prskalica nije zamena za vatrogasce

Rančevi koje blokaderi pokazuju mogu biti korisni za gašenje trave, žbunja, manjih početnih požara i žarišta koja tinjaju. Međutim, prskalica sa približno 20 litara vode ne može da zameni profesionalne vatrogasne jedinice, cisterne, buldožere, helikoptere i avione kada se plamen širi preko hiljada hektara.

Prema podacima objavljenim u medijima, reč je o protivpožarnim rančevima čija se pojedinačna cena kreće od oko 200 do 280 evra. Ukoliko ih je zaista nabavljeno 100, njihova ukupna vrednost bila bi između 20.000 i 28.000 evra.

Javnosti, međutim, nije predočena dokumentacija koja bi potvrdila tačan broj nabavljenih rančeva, njihovu cenu, izvor finansiranja niti ko je formalno obavio nabavku. Zato blokaderi duguju odgovore: ko je platio opremu kojom se hvale, koliko je ona koštala i ko im je dao ovlašćenje da se predstavljaju kao zamena za profesionalne službe?

Opasno širenje panike i nepoverenja

Svaka organizovana i stručna pomoć nadležnim službama može biti dragocena. Ali samoinicijativno približavanje požarištu bez obuke i zaštitne opreme nije pomoć – to je dodatna opasnost.

Još je opasnije širiti tvrdnju da vatrogasci „ne rade apsolutno ništa”. Takva izjava ne vređa samo ljude koji nedeljama ulaze u dim i vatru već kod građana širi paniku i nepoverenje u službe koje im spasavaju živote i imovinu.

Dok su vatrogasci vodili stvarnu borbu protiv stihije, blokaderi su pokušali da od požara naprave političku predstavu i sadržaj za društvene mreže. Ranac-prskalica može da ugasi malo žarište, ali ne može da izbriše činjenicu da su Deliblatsku peščaru i okolna naselja odbranili profesionalci.

A pokušaj da se njihov podvig omalovaži i prisvoji za političku propagandu zaslužuje samo jednu poruku: sram vas, bre, bilo!

Snimak možete pogledati na klikom OVDE.

(24sedam)