Politika

POKUŠALA DA PROZIVA VUČIĆA, PA ISPALA SMEŠNA: Pogledajte snimak blokaderke

Novosti online

25. 08. 2026. u 16:14

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DOVOLjNO je samo nekoliko sekundi gledanja blokaderskih takozvanih govornika pa da svakom bude jasno kakav bi nas haos snašao kada bi ovakvi likovi odlučivali o bilo čemu.

ПОКУШАЛА ДА ПРОЗИВА ВУЧИЋА, ПА ИСПАЛА СМЕШНА: Погледајте снимак блокадерке

Foto: Printskrin

Njihova izlaganja i upadice više podsećaju na bunilo i nepovezano mrmljanje nego na bilo kakav ozbiljan politički program.

 Blokaderka je pred kamerama doživela jezički kolaps pokušavajući da isproziva predsednika Aleksandra Vučića, a snimak se munjevito proširio.

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je u svoj šator zabave, da aniii... animinira ljude kao animaciju, da pomogne u gašenju požara. Tu su mu ljudi okrenuli leđa, takozvani mi koji smo za studente, jednostavno sam videla koliko je.... - rekla je blokaderka.

Posebno je komično to što svi blokaderi pokušavaju da zvuče pametno i svetski, a najveći problem je što oni uopšte i ne razumeju značenje onoga što izgovaraju, pa se zapetljaju i ispapadaju smešni pred sopstvenim pristalicama.

Njima očigledno nije bitno šta govore, niti da li to što pričaju ima ikakve veze sa mozgom - važno im je samo da staju pred mikrofon i daju izjave.

(24sedam)

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