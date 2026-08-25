POKUŠALA DA PROZIVA VUČIĆA, PA ISPALA SMEŠNA: Pogledajte snimak blokaderke
DOVOLjNO je samo nekoliko sekundi gledanja blokaderskih takozvanih govornika pa da svakom bude jasno kakav bi nas haos snašao kada bi ovakvi likovi odlučivali o bilo čemu.
Njihova izlaganja i upadice više podsećaju na bunilo i nepovezano mrmljanje nego na bilo kakav ozbiljan politički program.
Blokaderka je pred kamerama doživela jezički kolaps pokušavajući da isproziva predsednika Aleksandra Vučića, a snimak se munjevito proširio.
- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je u svoj šator zabave, da aniii... animinira ljude kao animaciju, da pomogne u gašenju požara. Tu su mu ljudi okrenuli leđa, takozvani mi koji smo za studente, jednostavno sam videla koliko je.... - rekla je blokaderka.
Posebno je komično to što svi blokaderi pokušavaju da zvuče pametno i svetski, a najveći problem je što oni uopšte i ne razumeju značenje onoga što izgovaraju, pa se zapetljaju i ispapadaju smešni pred sopstvenim pristalicama.
Njima očigledno nije bitno šta govore, niti da li to što pričaju ima ikakve veze sa mozgom - važno im je samo da staju pred mikrofon i daju izjave.
(24sedam)
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