POKUŠALA DA PROZIVA VUČIĆA, PA ISPALA SMEŠNA: Pogledajte snimak blokaderke

DOVOLjNO je samo nekoliko sekundi gledanja blokaderskih takozvanih govornika pa da svakom bude jasno kakav bi nas haos snašao kada bi ovakvi likovi odlučivali o bilo čemu.

Foto: Printskrin

Njihova izlaganja i upadice više podsećaju na bunilo i nepovezano mrmljanje nego na bilo kakav ozbiljan politički program.

Čini mi se da su svi tamo drogirani...



Ja zaista nemam drugo objašnjenje. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/yQHgD20VCT — Vukša Dragović (@NaStraniNaroda) August 24, 2026

Blokaderka je pred kamerama doživela jezički kolaps pokušavajući da isproziva predsednika Aleksandra Vučića, a snimak se munjevito proširio.

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je u svoj šator zabave, da aniii... animinira ljude kao animaciju, da pomogne u gašenju požara. Tu su mu ljudi okrenuli leđa, takozvani mi koji smo za studente, jednostavno sam videla koliko je.... - rekla je blokaderka.

Posebno je komično to što svi blokaderi pokušavaju da zvuče pametno i svetski, a najveći problem je što oni uopšte i ne razumeju značenje onoga što izgovaraju, pa se zapetljaju i ispapadaju smešni pred sopstvenim pristalicama.

Njima očigledno nije bitno šta govore, niti da li to što pričaju ima ikakve veze sa mozgom - važno im je samo da staju pred mikrofon i daju izjave.

(24sedam)