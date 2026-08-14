BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa

ALTA banka nastavlja da unapređuje pogodnosti koje su deo Total Komfor i Ultra Komfor paketa računa, pružajući klijentima još veću podršku u situacijama kada im je ona najpotrebnija.

foto: ALTA banka

Od 13. avgusta 2026. godine korisnicima ovih paketa dostupna je proširena usluga Pomoć na putu, koja sada, pored prevoza vozila do najbližeg servisa, uključuje i mogućnost besplatnog transporta vozila do mesta prebivališta u slučaju saobraćajne nezgode na teritoriji Srbije ili Evrope.

Nova pogodnost osmišljena je kako bi klijentima omogućila veći komfor i jednostavnije rešavanje nepredviđenih situacija tokom putovanja.

U slučaju da vozilo nakon saobraćajne nezgode nije u mogućnosti da bezbedno nastavi kretanje, pokriveni su troškovi organizacije prevoza i izvlačenja vozila, bez ograničenja kilometraže.

Korisnici mogu da odaberu da li žele da se vozilo transportuje do najbližeg servisa ili do mesta prebivališta, u skladu sa svojim potrebama. Kada se odluče za transport do mesta prebivališta, kompletnu organizaciju preuzima asistentska kuća, koja prevoz organizuje na najekonomičniji način.

Više od standardnih bankarskih usluga

Ova novina dodatno upotpunjuje paket pogodnosti koje korisnicima Total Komfor i Ultra Komfor računa omogućavaju više od standardnih bankarskih usluga.

Pored mogućnosti kupovine i prodaje evra putem mobilnog i elektronskog bankarstva po srednjem kursu NBS, uz mesečni limit do 10.000 evra, korisnicima su na raspolaganju putno osiguranje za celu porodicu, pomoć na putu i u kući, zdravstvene asistencije i drugi servisi namenjeni većem komforu i sigurnosti.

Korisnicima Ultra Komfor paketa dostupna je i ekskluzivna mogućnost plaćanja u inostranstvu Visa Gold karticom po srednjem kursu evra, bez bankarskih provizija i dodatnih troškova, kao i usluga ličnog asistenta za organizaciju putovanja i svakodnevnih aktivnosti.

Bankarska rešenja prilagođena savremenim potrebama klijenata

Kada klijenti od banke očekuju više od standardnih finansijskih usluga, ALTA banka nastavlja da razvija rešenja koja doprinose većem komforu, sigurnosti i kvalitetnijem korisničkom iskustvu. Upravo zato Total Komfor i Ultra Komfor paketi objedinjuju svakodnevne bankarske usluge sa dodatnim pogodnostima koje pružaju podršku i van okvira klasičnog bankarstva.

Više informacija o Total Komfor i Ultra Komfor paketima dostupno je na sajtu ALTA banke, u ekspoziturama i putem Kontakt centra.