Danas stupilo na snagu: Građani, ovo je najnovija informacija iz NBS
NARODNA banka Srbije svakog radnog dana, po pravilu, do 18 časova objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.
Srednji kurs
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3740, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,2 odsto i iznosi 99,5285.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,6 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 3,6 odsto, a od početka godine jači je za 0,4 odsto.
(Alo)
Radni vek se stalno produžava: Evo zašto ljudi sve kasnije odlaze u penziju
Nove prognoze o kamatama: Važno za sve koji su podigli kredite u evrima
Nemci u strahu: Građani Nemačke u problemu zbog rasta cena energenata
Drama u Persijskom zalivu: Srušio se jedan od najskupljih američkih dronova
MORNARICA Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da se izviđačka bespilotna letelica MQ-4C Triton srušila u regionu Persijskog zaliva, navodeći da je reč o "nesreći", dok su pojedini izvori ranije tvrdili da je letelicu oborila iranska protivvazdušna odbrana.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
