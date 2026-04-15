Ekonomija

Veliko upozorenje EU: Moguće nestašice goriva i rast cena

T.J.

15. 04. 2026. u 16:31

EVROPSKA unija upozorila je države članice da bi nastavak sukoba sa Iranom mogao da izazove izazvati dugotrajan poremećaj u snabdevanju energentima i primorati na smanjenje potrošnje goriva, rekli su diplomatski izvori za Rojters.

Велико упозорење ЕУ: Могуће несташице горива и раст цена

Foto: Joe Giddens/PA via AP

Globalne zalihe energije su u opadanju zbog efektivnog zatvaranja Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi 20 odsto svetske nafte i tečnog prirodnog gasa (TPG).

Evropa se još nije suočila sa nestašicama u snabdevanju, ali se bori sa rastućim cenama nafte i gasa, a aerodromi su upozorili da bi prve nestašice mlaznog goriva mogle da se pojave u roku od nekoliko nedelja.

Na zatvorenom sastanku sa ambasadorima zemalja EU u sredu, Evropska komisija je saopštila da razmatra dva glavna scenarija – u slučaju održivog primirja između SAD i Irana i ponovnog otvaranja moreuza, snabdevanje bi moglo da se stabilizuje u narednim mesecima, uz postepeni pad cena.

U suprotnom, produženi sukob bi doveo do snažnog rasta cena i dugotrajnog poremećaja na tržištu, što bi, kako se navodi, moglo da izazove takozvano "uništavanje tražnje", odnosno prisilno smanjenje potrošnje energenata, naveli su izvori.

Diplomate upozoravaju da bi u takvom scenariju Evropa mogla da ima poteškoća da popuni skladišta gasa pred zimu, dok su moguće i lokalne nestašice avionskog goriva u narednim nedeljama.

Iako najveći deo energenata uvozi iz zemalja poput SAD i Norveške, Evropska unija ostaje izložena globalnim cenovnim šokovima, zbog čega Evropska komisija razmatra mere poput smanjenja poreza na električnu energiju i ubrzanja razvoja čistih tehnologija, kako bi smanjila zavisnost od fosilnih goriva.

(Tanjug)

Analiza Novosti: Sve zamke i izazovi prodaje NIS
Ekonomija

Analiza "Novosti": Sve zamke i izazovi prodaje NIS

NEIZVESNOST u vezi sa rešavanjem ključnog energetskog pitanja naše zemlje - "Naftne industrije Srbije", dodatno je pojačana posle promene vlasti u Mađarskoj. Pobeda Petera Mađara i njegove stranke Tisa na parlamentarnim izborima u nedelju mogla bi da zakomplikuje dosadašnje pregovore o kupoprodaji ruskog udela u NIS između "Mola" i "Gaspromnjefta".

15. 04. 2026. u 15:05

Pelet se kupuje na proleće kada je najpovoljniji: Preporučene mere za suzbijanje naglog poskupljenja ekološkog goriva
Ekonomija

Pelet se kupuje na proleće kada je najpovoljniji: Preporučene mere za suzbijanje naglog poskupljenja ekološkog goriva

KAKO hladnoća popušta, pelet je sve povoljniji na stovarištima širom zemlje. Za razliku od zimus, kada se ovaj ekološki ogrev prodavao na džak, a cena za tonu dostizala i do 50.000 dinara, sada se on može pazariti i po 20 odsto nižoj ceni, odnosno do 38.000 dinara po toni. Situacija na tržištu prethodne grejne sezone, svojevrsna je opomena, te su nadležnim ministarstvima predočene određene mere, kako bi se izbegli vrtoglava potražnja i rast vrednosti ovog, sve popularnijeg goriva u domaćinstvima.

15. 04. 2026. u 15:01

Uvešćemo krave dojilje: Glamočić posetio međunarodne poljoprivredne sajmove u Češkoj i Italiji
Poljoprivreda

Uvešćemo krave dojilje: Glamočić posetio međunarodne poljoprivredne sajmove u Češkoj i Italiji

MINISTAR poljoprivrede Dragan Glamočić na Uskrs je posetio međunarodne sajmove iz oblasti poljoprivrede i šumarstva u Češkoj, gde su se predstavili i srpski proizvođači. Kako je najavio, dve zemlje sarađivaće na zajedničkim projektima, među kojima je i formiranje agrocentra, koji će koristiti najnovije tehnologije zasnovane na veštačkoj inteligenciji i satelitskim snimcima. Odatle je put nastavio u Veronu, na međunarodni sajam vina "Vinitalu".

15. 04. 2026. u 14:45

Podaci Agencije za privredne registre: Najviše subvencija poljoprivredi
Ekonomija

Podaci Agencije za privredne registre: Najviše subvencija poljoprivredi

AGENCIJA za privredne registre objavila je Mapu Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, koja pokazuje da su u 2025. realizovana podsticajna sredstva u ukupnom iznosu od 301,0 milijardi dinara. Od toga bespovratna čine 284,1 milijardi dinara odnosno 94,4 odsto ukupnih podsticaja. Od tog iznosa je za bespovratne subvencije opredeljeno 141,8 milijardi dinara.

15. 04. 2026. u 14:43

Fudbal
Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima