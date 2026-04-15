Veliko upozorenje EU: Moguće nestašice goriva i rast cena
EVROPSKA unija upozorila je države članice da bi nastavak sukoba sa Iranom mogao da izazove izazvati dugotrajan poremećaj u snabdevanju energentima i primorati na smanjenje potrošnje goriva, rekli su diplomatski izvori za Rojters.
Globalne zalihe energije su u opadanju zbog efektivnog zatvaranja Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi 20 odsto svetske nafte i tečnog prirodnog gasa (TPG).
Evropa se još nije suočila sa nestašicama u snabdevanju, ali se bori sa rastućim cenama nafte i gasa, a aerodromi su upozorili da bi prve nestašice mlaznog goriva mogle da se pojave u roku od nekoliko nedelja.
Na zatvorenom sastanku sa ambasadorima zemalja EU u sredu, Evropska komisija je saopštila da razmatra dva glavna scenarija – u slučaju održivog primirja između SAD i Irana i ponovnog otvaranja moreuza, snabdevanje bi moglo da se stabilizuje u narednim mesecima, uz postepeni pad cena.
U suprotnom, produženi sukob bi doveo do snažnog rasta cena i dugotrajnog poremećaja na tržištu, što bi, kako se navodi, moglo da izazove takozvano "uništavanje tražnje", odnosno prisilno smanjenje potrošnje energenata, naveli su izvori.
Diplomate upozoravaju da bi u takvom scenariju Evropa mogla da ima poteškoća da popuni skladišta gasa pred zimu, dok su moguće i lokalne nestašice avionskog goriva u narednim nedeljama.
Iako najveći deo energenata uvozi iz zemalja poput SAD i Norveške, Evropska unija ostaje izložena globalnim cenovnim šokovima, zbog čega Evropska komisija razmatra mere poput smanjenja poreza na električnu energiju i ubrzanja razvoja čistih tehnologija, kako bi smanjila zavisnost od fosilnih goriva.
(Tanjug)
Preporučujemo
Komentari (0)