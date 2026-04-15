Španija u šoku, Karlos Alkaraz se povukao!

15. 04. 2026. u 17:50

Najnovije vesti iz tenisa su zaprepastile Španiju.

Шпанија у шоку, Карлос Алкараз се повукао!

FOTO: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Karlos Alkaraz se povukao usred turnira u Barseloni.

Evo kako je to saopštio španski "Cope":

"Loše vesti za tenisera iz Mursije Karlosa Alkaraza.

Kako je i sam potvrdio na konferenciji za novinare, povlači se sa turnira Konde de Godo  (ATP Barselona) zbog problema sa zglobom.

Alkarazu je najpre bila potrebna medicinska pomoć u utorak tokom debija protiv Finca Ota Virtanena. Dobio je medicinsku pomoć na kraju prvog seta, ali je uspeo da završi meč i obezbedi pobedu.

Trebalo je da trenira u sredu ujutru, rezervisavši vreme između 12 i 14 časova, ali je preskočio trening, što je već ukazivalo da nije 100% spreman. To je i sam potvrdio na konferenciji za novinare.

- Čudno je sedeti ovde i objaviti da ne mogu da nastavim da igram na turniru. U pitanju je ozbiljnija povreda nego što smo mislili - istakao je teniser iz Mursije", piše pomenuti medij.

ATP turnir u Barseloni igra se na šljaci za nagradni fond od 2.950.310 evra, a pravo je pitanje da li će "Karlito", kako ga zovu u domovini, igrati na mastersu u Madridu, na koji je dolazak najavio i Novak Đoković.

