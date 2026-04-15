Svet

"Pobeda je za Putina samo daleki san" Rute: Evropa ne sme da izgubi fokus na Ukrajinu

Ana Đokić

15. 04. 2026. u 17:49

POBEDA u ratu u Ukrajini je za ruskog predsednika Vladimira Putina samo "daleki san", ali zemlje saveznice moraju da nastave da podržavaju Ukrajinu, izjavio je danas generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Rat nas ne čeka, sada je vreme za akciju - rekao je Rute novinarima u Berlinu, nakon sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, prenosi Skaj njuz.

Rute je naveo da su partneri Kijeva na sastanku Kontakt grupe potvrdili svoju podršku odbrani Ukrajine. Prema njegovim rečima, Evropa ne sme da izgubi fokus na Ukrajinu, uprkos tome što je suočena sa drugim "hitnim bezbednosnim izazovima".

- Nema predaha u ruskom ratu agresije. Rusija nastavlja svoje brutalne napade danju i noću - rekao je Rute.

Ocenio je da bezbednost Ukrajine ujedno znači i bezbednost ostalih zemalja članica NATO-a.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Svet

0 0

Kod Amerikanaca, kako mi, i to veoma pogrešno, zbirno nazivamo sve žitelje, dela i misli stanovnika Sjedinjenih država – uvažavam jednu stvar, koja im je zajednička: „Što je u izlogu to je i u radnji."

15. 04. 2026. u 17:28

Politika
Tenis
Fudbal
