"Pobeda je za Putina samo daleki san" Rute: Evropa ne sme da izgubi fokus na Ukrajinu
POBEDA u ratu u Ukrajini je za ruskog predsednika Vladimira Putina samo "daleki san", ali zemlje saveznice moraju da nastave da podržavaju Ukrajinu, izjavio je danas generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
- Rat nas ne čeka, sada je vreme za akciju - rekao je Rute novinarima u Berlinu, nakon sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, prenosi Skaj njuz.
Rute je naveo da su partneri Kijeva na sastanku Kontakt grupe potvrdili svoju podršku odbrani Ukrajine. Prema njegovim rečima, Evropa ne sme da izgubi fokus na Ukrajinu, uprkos tome što je suočena sa drugim "hitnim bezbednosnim izazovima".
- Nema predaha u ruskom ratu agresije. Rusija nastavlja svoje brutalne napade danju i noću - rekao je Rute.
Ocenio je da bezbednost Ukrajine ujedno znači i bezbednost ostalih zemalja članica NATO-a.
(Tanjug)
GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...
HLADAN TUŠ ZA UKRAJINU: Ništa od ulaska u NATO, Rute zaledio Kijev
09. 04. 2026. u 18:16
"PROPALI RUTE NIJE USPEO..." Oštre kritike iz Rusije na račun NATO-a
09. 04. 2026. u 08:47
Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada
Suština srpskog autošovinizma najbolje se vidi u hrvatskom ogledalu. Tom antinarodnom i antinacionalnom (samo)razumevanju, pratećoj ideologiji i njenoj paranaučnoj potki, skloni su elitni „učeni“ Srbi koje vidim kao protiv doma spremne.
15. 04. 2026. u 14:36
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
