"Pobeda je za Putina samo daleki san" Rute: Evropa ne sme da izgubi fokus na Ukrajinu

POBEDA u ratu u Ukrajini je za ruskog predsednika Vladimira Putina samo "daleki san", ali zemlje saveznice moraju da nastave da podržavaju Ukrajinu, izjavio je danas generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

- Rat nas ne čeka, sada je vreme za akciju - rekao je Rute novinarima u Berlinu, nakon sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, prenosi Skaj njuz.

Rute je naveo da su partneri Kijeva na sastanku Kontakt grupe potvrdili svoju podršku odbrani Ukrajine. Prema njegovim rečima, Evropa ne sme da izgubi fokus na Ukrajinu, uprkos tome što je suočena sa drugim "hitnim bezbednosnim izazovima".

- Nema predaha u ruskom ratu agresije. Rusija nastavlja svoje brutalne napade danju i noću - rekao je Rute.

Ocenio je da bezbednost Ukrajine ujedno znači i bezbednost ostalih zemalja članica NATO-a.

(Tanjug)

