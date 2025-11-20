MACUT SAOPŠTIO LEPE VESTI: Srbija lider u regionu po rastu i razvoju IKT
PREMIJER Đuro Macut je objavio da je Srbija lider u regionu kada je u pitanju rast i razvoj IKT usluga i istakao da na ove rezultate treba da budemo zaista ponosni.
- Srbija je lider u regionu kada je u pitanju rast i razvoj IKT (Informaciono komunikacione tehnologije) usluga i na ove rezultate treba da budemo zaista ponosni. Nastavljamo sa odličnim rezultatima, što potvrđuju i najnoviji podaci da je u periodu januar-septembar 2025. godine izvoz IKT usluga iznosio 3,333 milijarde evra, što je za 12 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, dok je sufitcit 2,624 milijarde evra. Imamo odlične rezultate i kada je u pitanju broj zaposlenih u ovom sektoru, gde je u trećem kvartalu ove godine radilo 115.933 građana, što je za 3.678 ili 3,3 odsto više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.
IKT sektor je već dugo najuspešniji sektor po stopama rasta i ovo je veliki motiv i obaveza da nastavimo da ga razvijamo i idemo dalje ka postizanju još boljih rezultata, koji su na ponos naše zemlje i svih naših građana! - objavio je Macut na svom Instagram profilu.
Preporučujemo
OVO NIKAKO NE SMETE RADITI SA KREDITNIM KARTICAMA: Kazna može da ide do 2.500 evra
20. 11. 2025. u 17:21
ISPRAVNO 97 ODSTO NAMIRNICA: Šta je pokazao monitoring bezbednosti hrane u Srbiji
20. 11. 2025. u 16:33
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)