Ekonomija

MACUT SAOPŠTIO LEPE VESTI: Srbija lider u regionu po rastu i razvoju IKT

V.N.

20. 11. 2025. u 10:03

PREMIJER Đuro Macut je objavio da je Srbija lider u regionu kada je u pitanju rast i razvoj IKT usluga i istakao da na ove rezultate treba da budemo zaista ponosni.

 - Srbija je lider u regionu kada je u pitanju rast i razvoj IKT (Informaciono komunikacione tehnologije) usluga i na ove rezultate treba da budemo zaista ponosni. Nastavljamo sa odličnim rezultatima, što potvrđuju i najnoviji podaci da je u periodu januar-septembar 2025. godine izvoz IKT usluga iznosio 3,333 milijarde evra, što je za 12 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, dok je sufitcit 2,624 milijarde evra. Imamo odlične rezultate i kada je u pitanju broj zaposlenih u ovom sektoru, gde je u trećem kvartalu ove godine radilo 115.933 građana, što je za 3.678 ili 3,3 odsto više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.


IKT sektor je već dugo najuspešniji sektor po stopama rasta i ovo je veliki motiv i obaveza da nastavimo da ga razvijamo i idemo dalje ka postizanju još boljih rezultata, koji su na ponos naše zemlje i svih naših građana! - objavio je Macut na svom Instagram profilu.

