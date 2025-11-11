VELIKE PROMENE NA AERODROMU: Procedura više nije ista - obratite pažnju kojom kompanijom letite
IRSKA niskobudžetna avio-kompanija Rajaner objavila je da će od 12. novembra prihvatati isključivo digitalne bording karte, čime se ukida mogućnost korišćenja papirnih karata za ukrcavanje.
Putnici će ubuduće morati da se prijave za let preko interneta i generišu svoju kartu u aplikaciji „myRyanair“, prenosi danas Juronjuz, dodajući da papirne karte više neće biti priznate pri ukrcavanju.
Ova odluka izazvala je zabrinutost među starijim putnicima koji možda nemaju pametne telefone ili nisu vešti u njihovom korišćenju. Pitanja se takođe javljaju u slučaju da se telefon isprazni, bude ukraden ili putnik izgubi internet vezu.
Nova politika stupa na snagu u sredu, 12. novembra, nakon što je prvobitno planirana za 3. novembar, ali je odložena zbog povećanog obima putovanja tokom školskog raspusta u Velikoj Britaniji.
Iz kompanije navode da se promena uvodi jer gotovo 80% putnika već koristi digitalne bording karte.
Rajaner ističe da se ovom odlukom pridružuje i drugim industrijama, poput festivala, koncerata i sportskih događaja, koje su uspešno prešle na digitalne ulaznice.
Kroz aplikaciju putnici mogu da naruče hranu i piće uz prioritetnu uslugu, prate status leta u realnom vremenu, dobijaju obaveštenja o gejtovima i kašnjenjima, kao i da čuvaju putna dokumenta na jednom mestu.
(Kurir)
