NAŠE KOMŠIJE U STRAHU OD NESTAŠICE GORIVA: Hoće da traže izuzeće od američkih sankcija protiv ruske naftne kompanije
AMERIČKI predsednik Donald Tramp najavio je prošle nedelje sankcije protiv dve najveće ruske naftne kompanije, Rosnjeft i Lukoil, što je podstaklo nekoliko zemalja EU u kojima ove firme posluju da zatraže izuzeće.
Bugarska razmatra mogućnost da zatraži izuzeće od novih američkih sankcija protiv najveće ruske privatne naftne kompanije Lukoil jer strahuje da će te mere izazvati velike nestašice goriva širom zemlje i protesta koji bi mogli da dovedu proruske političare na vlast, prenosi danas Politiko, pozivajući se na dva izvora.
Izvori su naveli da je bugarska vlada zatražila od Vašingtona objašnjenje kako može da dobije odlaganje sankcija koje će početi da važe od 21. novembra.
Kako su dodali, vlada u Sofiji strahuje da bi sankcije mogle da zaustave rad rafinerije Burgas u vlasništvu Lukoila, koja obezbeđuje do 80 odsto ukupne količine goriva u toj zemlji, što bi dovelo do masovnih nestašica goriva i protesta.
Bugarska navodi da bi takva situacija mogla da ubrza pad vlade i ojača podršku predsedniku Rumenu Radevu, koga neki smatraju pro-ruskim političarem, a koji je javno izneo ideju o formiranju nove partije, navode izvori na koje se poziva Politiko.
Bivši ministar za ekologiju i član organizacije Strateške perspektive, Julijan Popov, smatra da vlada nije adekvatno pripremljena i da nema plan za izlazak Lukoila iz Bugarske, što bi značilo da su nestašice goriva verovatan scenario ako se rešenje ne nađe.
On navodi da bi vlada trebalo da preuzme operativnu kontrolu nad rafinerijom, uz podršku “međunarodnog komiteta” advokata i eksperata. Eksperti, ipak, dovode u pitanje tvrdnje da bi, ako SAD ne dozvole izuzeće od sankcija, Radev pokušao da se domogne vlasti.
