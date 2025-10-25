Ekonomija

CENE KAFE OPET RASTU: Krivci suša i Trampove carine

В.Н.

25. 10. 2025. u 13:59

CENE kafe arabika nastavile su da rastu, nakon što dostigle 4,30 dolara po funti (2,20 dolara po kilogramu) i približile se rekordno visokom nivou iz februara.

Unsplash

Te brojke uvećane za više od 50 odsto od avgusta usled sve većih strahova zbog globalnog manjka ponude, preneo je Trejding ekonomiks.

Regioni koji proizvode kafu u Brazilu, vodećem proizvođaču, prolaze kroz intenzivnu sušu. Prema rečima lokalnih poljoprivrednika, neredovne prolećne kiše, posebno u Minas Žeraisu, gde su nivoi padavina do 20. oktobra bili najniži u poslednje četiri godine, dovode u opasnost cvetanje kafe i njenu produktivnost.

Situaciju dodatno otežava to što bi američki predsednik Donald Tramp mogao da uvede nove carine Kolumbiji, velikom proizvođaču visokokvalitetne arabike, zbog diplomatskog spora dve zemlje.

Sjedinjene Američke Države dobijaju oko petinu količine kafe u zrna iz Kolumbije, a oko trećinu od Brazila.

Trgovci iščekuju i trgovinske pregovore između SAD i Brazila o potencijalnoj reviziji američkih carina na uvoz kafe od 50 odsto.

(Sputnjik)

