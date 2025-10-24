"IMAĆEMO NAJMODERNIJE PASOŠE ZA DVE GODINE" Vučić na otvaranju fabrike Milbauer:Za mene najvažnija vest da će uskoro da nikne i treća (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da smo dobili u Staroj Pazovi jednu od najboljih fabrika u svetu, nemačke kompanije Milbauer, za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije i najavio da ćemo verovatno za dve godine imati najmodernije pasoše. Vučić je u novoj fabrici isprobao najmoderniju tehnologiju za pravljenje pasoša i drugih dokumenta.

Foto: Novosti

Obraćanje predsednika Vučića

- Ja sam mnogo srećan danas. Sada se vi pitate - što li ovi ovde ovoliko drve, pričaju? Ovo je jedan od kamena temeljaca budućnosti, moderne Srbije. Pogledajte kako fabrika izgleda, kao apoteka. Kada sam ja uspeo, koji se ništa u to ne razumem i nekako telefonom rukujem, ali ne baš spretno, onda vam je jasno da će to biti dostupno svakom čoveku. Da građani lako dolaze do dokumenata, da ne čekaju, jer se danas brzo živi i ljudi nemaju mnogo vremena. Za nas je posebno važan proces automatizacije. Za mene je danas najvažnija vest koju je rekao gospodin Milbauer, da on ne može da gleda prazan prostor i da će uskoro da nikne treća fabrika - kazao je predsednik.

Zahvalio je nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu i bavarskom premijeru Markusu Zederu.

- Zahvalan sam mom prijatelju Zederu i molim vas, Jozef, da mu prenesete moje najsrdačnije pozdrave, on Srbiji pomaže na svakom mestu, kao što se mi trudimo da uvek i Bavarsku i Nemačku na svakom mestu promovišemo - rekao je Vučić.

Hoću nešto kažem vama, u Vladi, koji izgledate kao da ste 14 grmljavina preživeli na putu do ovde i kao da nismo u zatvorenom prostoru. Pošto ću uskoro postati trener neke dece, košarkaša, dece, od kojih ću neke trenirati 10, 11, 12, 13 godina. Znam kada sam bezuspešno pokušavao da postanem košarkaš, pa da vas naučim nešto. Sve se vidi u 10. minutu utakmice

- Hoću da kažem nešto zaposlenima, novinarima, a i vama u Vladi, koji izgledate kao da ste 14 grmljavina preživeli na putu do ovde i kao da nismo u zatvorenom prostoru, pošto ću uskoro da postanem trener, da vas naučim nešto, sve možete da vidite u 10 minutu utakmice, ta ekipa da dobije utakmicu ne može. Zato lepo da vas vide sa malo više energije, sa malo više smeha, i snage, ako treba da vičete i da se borite. Ljudi nisu birali one koji nemaju energije, nemaju snage da se bore. Ljudi žele da vide nekoga ko se bori za njih, a vi to radite. To je moj posao da kažem i zaposlenima, vi ne predstavljate samo sebe, već i Srbiju. Ponosan sam na činjenicu da je Srbija pomogla investiciju. Sem u košarci bolji smo i u stopi javnog duga. Oni su jedno 2.000 stvari bolji, a mi u dve, ali da se borimo da i u trećoj, četvrtoj, petoj stvari budemo bolji. Videli ste Jozefa, energija neverovatna, živeće još 40 godina, živi za svaku novu fabriku. Pričao je o Bavarskoj. Rekao je rad, rad i samo rad. Ja pozivam sve naše ljude da se tome okrenu, samo teškim i napornim radom možemo sve da postignemo. Hvala, Jozef, što smo svaki naš razgovor pretočili u dogovor, u novu investiciju - istakao je predsednik.

Foto: TANJUG / RADE PRELIĆ

Simboličnim pritiskom na dugme predsednika Vučića, ambasadorke Konrad i vlasnika kompanije Milbauera otvorena je fabrika.

Obraćanje Anke Konrad

Ambasadorka Nemačke Anke Konrad da se sa radošću seća kada je postavljen kamen temeljac.

- Sa radošću se sećam 2024. kada smo zajedno postavili kamen temeljac za novi istraživački centar i proizvodni pogon kompanije Milbauer u Srbiji i zato mi je posebno drago što ćemo danas zajedno proslaviti otvaranje. Otvaranje fabrike je veliki događaj. Visokokvalitetna radna mesta koja se stvaraju. Tehnološka rešenja koja se razvijaju ovde u Staroj Pazovi će pronaći mušterije ne samo u Srbiji veći širom sveta. Nemačka podržava napore Srbije na putu ka EU. Nemačka će nastaviti da radi na razvoju potencijala Srbije. Naš temelj je čvrst i stabilan. Dugogodišnja i sveobuhvatna saradnja. Želimo svim zaposlenima uspešan početak uz ovu investiciju - rekla je ambasadorka.

Obraćanje Jozefa Milbauera

Jozef Muehlbauer, osnivač kompanije Milbauer, kaže da je zaista nezamislivo ono što je urađeno sa srpskim kolegama.

- Tako duboko smo uključeni u sve tehnologije. Moramo da vratimo proizvodnju iz Kine i Amerike. Potrebni su vam ljudi koji će uvek gledati u budućnost. Nema drugog načina kako da automobili voze nego sa baterijama. Kad tad će doći do toga. Ljudi danas žele da imaju sve odmah, ne žele da čekaju. Ovde smo jedna kompanija, imamo dobre prijatelje ovde. Činimo sve zajedno, srpske kolege upravo instaliraju dokumente za američku vladu. Pre 13 godina ja nisam znao da li ćemo ostati. Mislio sam da ćemo ostati sa jednom srednjom fabrikom. Ponosni smo zbog toga što je ovo ekstremno dobra priča. Zaista sam bez reči. Bavarska šuma je bio najsiromašniji deo u Nemačkoj. Sada imamo skoro 0 posto nezaposlenosti. Zašto? Zato što smo radili. Vidim nešto slično ovde. Kad god se vratim, jedna nova fabrika nikne. Mi smo jako ponosni što smo deo ovog tima. Vi ste nam potrebni kao vlada. Ja sam jako ponosan što ovo nije jedna stranica istorijskog udžbenika, već sedam. Prosto bih mogao da zaplačem - rekao je.

Obraćanje Ivana Malića

Generalni direktor Milbauera u Srbiji, Ivan Malić obratio se okupljenima.

- Ova firma je regionalni lider i partner brojnih država u oblasti automatizacije u proizvodnji ličnih dokumenata. Kompanija Milbauer je prisutna u Srbiji već 13 godina, i od starta je bila uključena u globalne projekte naše matične kompanije. To je rezultat zajedničkog rada timova Srbije i Nemačke. Predsednik Vučić dao je lični doprinos da se fabrika otvori. Mi smo jedna od samo sedam država u kojima ova kompanija ima fabrike - rekao je Malić.

Foto: TANJUG / RADE PRELIĆ

"Imaćemo najmodernije pasoše za dve godine"

Predsednik kaže da ćemo imati najmodernije pasoše za dve godine i da moramo da se pripremimo za to.

- Oni ih zovu Milbauer kiosci, vi dođete pred neku mašinu, ona ima kao neko crevo, podiže se gore-dole da vas uslika kad treba, uradite pasoš, završite u najkraćem mogućem roku, sami završavate sve, ne morate nikog ništa da pitate. Za vozačke dozvole, lične karte, poreske prijave, prijave za APR i sve ostalo, nešto što mnogo znači za razvoj i napredak životnog standarda građana. Dakle, sve što izdaje MUP i dozvole za oružje i sve ostalo. I sve ćete to moći bukvalno sami, na najbrži mogući način, a ne da čekate i da gubite po godinu dana - rekao je Vučić.

Istakao je da sve može da se završi za samo dva minuta i da dobijete dokument.

- Siniša, jesi li me uslikao sa onom mašinom? Snimio si? Pustite samo da vide ljudi kako će ta mašina da izgleda. Ja koji pojma nemam sa tim dugmićima, čak sam i ja to lepo razumeo. Pritisnete i dobijete dokumenta. Što se tiče Ekspa, imaćemo e-vize. Samo pokažu telefon, time imaju dozvolu za prevoz, za saobraćaj, za pristaništa, za sve što je potrebno - kazao je i dodao da ćemo imati i digitalne pasoše.

- Nemačka, bavarska tehnologija najbolja na svetu. Otvaraju drugu fabriku, imaju mnogo dobre ljude ovde, što je naše blago. Ja verujem da će da razmišljaju i o trećem pogonu. Voli Jozef Milbauer Srbiju. Ovo je velika investicija, 29,5 miliona evra. Možemo da se pohvalimo da će kod nas da se prave pasoši za 30, 40 zemalja. Godišnje u proseku tri miliona dokumenata izdamo. Zato je svaki napredak u ovom pogledu neverovatno važan. Gledaćemo da preko ovih mašina izdajemo radne dozvole. Nemoguće je da ljudi stignu sve, mašina može sve - rekao je predsednik.

Vlasnik kompanije Jozef Milbauer je istakao da je ovo srpsko-bavarska tehnologija, i da već 15 godina sarađuju sa našim ljudima.

- Zato ovde ulažemo 30 miliona, prelazimo na e-mobility po segmentima, i tako ćemo vraćati industriju čipova iz Azije u Evropu. Ovo je zajednički poduhvat, morate to da shvatite. Ovde je 300 ljudi, naši eksperti iz Srbije, oni su pravili za sisteme američke vlade, a to je mnogo više od pukog sprovođenja projekta. Dobro nas poznaju, ja se neću upuštati u politiku, ja sam radnik, poljoprivrednik, 45 godina sam na čelu kompanije - kazao je vlasnik firme.

Mašina na sat pravi 5.000 isprava, rekao je Milbauer.

Predsednik se interesovao koliko košta mašina, na šta je dobio odgovor da je to pola miliona evra.

Sastanak sa rukovodstvom kompanije

Vučić se odmah po dolasku u fabriku sastao sa rukovodstvom kompanije.

Otvaranju prisustvuje i ambasadorka Nemačke u Srbiji Anke Konrad.

O fabrici

Milbauer otvara drugu fabriku u Srbiji - Automation Innovation Center, a ceremonijom otvaranja obeležava početak rada najmodernije fabrike za proizvodnju biometrijskih dokumenata svih tipova, kao deo proširenja poslovanja susedne fabrike Milbauera.

Nova fabrika imaće više od 150 zaposlenih, a vrednost investicije je veća od 20 miliona evra.

Fabrika u Staroj Pazovi će prvi put primeniti najnovije tehnologije bazirane na veštačkoj intelugenciji i potpunoj automatizaciji proizvodnje dokumenata čime Srbija dobija najmoderniju fabriku u ovoj industriji u Evropi i šire.

Nakon očekivanog globalnog oporavka industrije električnih vozila krajem sledeće ili početkom 2027. godine, kompanija će instalirati dodatne mašine za proizvodnju, sklapanje i testiranje kompletnih linija koje će proizvoditi kompletnu bateriju na bazi litijuma za električna vozila, a instalacija "draj ruma" (dry room) se očekuje tokom 2026. godine.

U novoj fabrici kompanija je već uspostavila Novi servisni centar za servisne intervencije kod globalnih klijenata u skladu sa postojećim i budućim ugovorima i zaposlila 40 inženjera u centru.

Izgradnja fabrike je krenula početkom 2024. godine, a objekat je površine 12.000 kvadratnih metara i na tri nivoa.

Kompanija Milbauer je osnovana 1981. godine, kao kompanija specijalizovana za proizvodnju preciznih delova za avio industriju, a danas je svetski poznat proizvođač inovativnih end-to-end ID rešenja koja se fokusiraju na proizvodnju, personalizaciju i izdavanje bezbednih ličnih karata i e-pasoša prema ICAO standardima i etablirala se kao kompetentan partner posvećen implementaciji bezbednosnih sistema.

Kompanija zapošljava blizu 4.500 radnika od cega više od 1.500 inženjera razlučitih profila koji rade u više od 35 predstavništava širom sveta.

Kompanija Muehlbauer Group je u Srbiji prvu fabriku otvorila 2012.godine koja trenutno zapošljava oko 250 radnika.