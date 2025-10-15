Kako je izgledala do sada najposećenija prestižna IT konferencija COMING CON #22: Simbioza veštačke inteligencije i ljudske vrednosti

VIŠE od 600 stručnjaka okupilo se na konferenciji COMING CON #22, čime je ovaj događaj, koji se odigrava svake godine u organizaciji vodeće domaće IT kompanije COMING, srušio sve dosadašnje rekorde.

Foto: Tijana Janković-Jevrić

Teme pod krovnim sloganom „Veštačka inteligencija, ljudska vrednost“ privukle su skoro 1000 zainteresovanih koji su želeli da budu deo priče koja gradi budućnost. Predavači su se ujedinili oko ideje da AI ne predstavlja zamenu za čoveka, već njegov alat u dostizanju ciljeva kroz strateške poteze u poslovanju.

Konferenciju je svečano otvorio generalni direktor kompanije COMING Ivan Simonović i poželeo svim učesnicima toplu dobrodošlicu.

- Za COMING su ljudi uvek bili prioritet. Tako je bilo pre 35 godina, kada smo počeli ovu priču, tako je i sada, kada se svi pitaju da li će AI zameniti čoveka. Naš odgovor je da neće, jer je ljudska vrednost neizostavni činilac svakog procesa. Na tom postulatu smo izgradili čitavu filozofiju kompanije i poverenje sa partnerima i saradnicima, sa tom idejom nastavljamo poslovanje i u eri veštačke inteligencije - istakao je Simonović.

Takođe, prisutnima se obratio i prof. dr Miloš Bogdanović, tehnički direktor kompanije, koji je sa ponosom predstavio vodič kroz dan zanimljivih diskusija koji je pred njima:

- Osim ponovne potvrde da su srpske kompanije spremne za svaki tehnološki izazov, posebno ohrabruje činjenica da kompanije poput COMING Computer Engineering imaju hrabrosti i kapaciteta da realizuju kompletan razvoj proizvoda iz AI domena - kaže Bogdanović i dodaje:

„COMING je otvorio vrata istraživačima i inženjerima na način kako to čine svetske kompanije – kroz implementaciju sopstvenih rešenja, kroz obezbeđivanje hardverskih resursa i inženjerskih kapaciteta, i bez straha od primene najsavremenija dostignuća u AI domenu – domenu koji se najbrže razvija i menja. Rečima jedne od poruka koju smo imali prilike da čujemo danas – AI nije anahoret digitalnog sveta, već prilika da COMING svojim partnerima pruži sledeći korak u razvoju aplikacija, automatizaciji, pouzdanosti i bezbednosti njihovih poslovnih procesa.“

Osim pravilne i pravovremene primene AI tehnologija u poslovnom okruženju, učesnici su imali prilike da prisustvuju predavanjima na kojima se govorilo o najnovijim trendovima, dostignućima i izazovima u sajber bezbednosti, mikroservisima, cloud tehnologijama i aplikativnim rešenjima za unapređenje poslovanja. Kako moderni HR sistemi mogu da unaprede timove, na koji način digitalizacija menja poslovanje, koje su najbolje prakse u oblasti bezbednosti i menadžmenta rizika, koje su novine u robotici i šta nam donose – samo su neka od pitanja za čijim odgovorima su prisutni tragali.

Nakon osnovnog programa, organizatori, partneri, predavači, učesnici i predstavnici medija imali su priliku da se opuste i uživaju u humoru komičara Miloša Milakovića, a oni najsrećniji su osvojili vredne poklone u nagradnoj igri.

Kompaniju COMING su u ostvarenju ove zamisli podržali partneri: Veeam, Red Hat, IBM, Lenovo, KimTech, Netapp, Alef, VMware, Ingram, Check Point.

Kompanija COMING već 35 godina razvija napredna softverska rešenja i aktivno doprinosi razvoju domaće IT industrije, a osnivanjem kompanije COMING AI, specijalizovane za razvoj naprednih rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, dodatno potvrđuje svoju ulogu u oblikovanju tehnološke budućnosti Srbije.

Tradicionalna konferencija kompanije COMING, koja više od dve decenije okuplja stručnjake, lidere i relevantne domaće i svetske IT kompanije, predstavlja vodeći događaj u oblasti informacionih tehnologija u Srbiji i regionu.