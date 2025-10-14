PROMENA SATA ĆE UTICATI NA ZAPOSLENE: Moraće da rade sat vremena duže

PROMENA vremena sa letnjeg na zimsko računanje dolazi krajem oktobra. Dok će neki uživati u dodatnom satu sna, drugi će morati raditi - i to duže nego inače. Šta radnici koji te noći rade u noćnoj smeni treba da znaju?

Foto: Profimedia

Kazaljke se vraćaju unazad - noć traje sat duže

Pitanje „napred ili unazad?“ ponovo će zaokupljati mnoge krajem oktobra, jer sledi prelazak na zimsko računanje vremena.

U noći između 25. i 26. oktobra, kazaljke će se pomeriti sa 3:00 na 2:00 ujutru, što noć čini dužom za jedan sat. Za većinu to znači sat više sna, ali ne i za one koji su te noći na poslu.

Kako zakon definiše noćni rad

Prema nemačkom Zakonu o radnom vremenu (ArbZG), noćna smena je rad koji traje najmanje dva sata između 23:00 i 6:00 časova. Redovno maksimalno radno vreme tokom noći iznosi osam sati, ali se u izuzetnim slučajevima može produžiti na deset sati - ako se u proseku, u roku od mesec dana, ponovo dostigne prosečnih osam sati rada dnevno.

Radnici koji rade noćne smene imaju pravo na dodatak za noćni rad, koji obično iznosi 25% bruto satnice, a može porasti i na 30% u slučaju stalnog noćnog rada. Visina dodatka zavisi od kolektivnih ili pojedinačnih ugovora o radu.

Koliko noćnih smena je dozvoljeno zaredom

Dnevno radno vreme u noćnoj smeni ne sme prelaziti osam sati, ali se u posebnim okolnostima može produžiti na deset.

Zakon ne propisuje tačan broj uzastopnih noćnih smena, ali stručnjaci za ergonomiju preporučuju najviše tri do četiri noći zaredom, uz obavezni odmor od najmanje 24 sata nakon noćnog rada.

Takođe, Zakon o radnom vremenu nalaže da se organizacija smena zasniva na najnovijim saznanjima o zdravom radnom ritmu. Zbog toga je praksa od šest uzastopnih noćnih smena ocenjena kao neprikladna.

Ko mora raditi dodatni sat pri promeni vremena

Radnici u smenama često nisu oduševljeni kada satovi krenu unazad - jer to za njih znači sat više posla, a ne sna. Dok većina ljudi spava, oni taj dodatni sat provode u bolnicama, fabrikama ili policijskim patrolama.

Sindikat Verdi navodi da sudovi priznaju „legitiman interes poslodavca“ da izbegne prekide ili preklapanja smena. To znači da, ako ugovorom nije drugačije predviđeno, radnici moraju odraditi i taj dodatni sat - uz odgovarajuću naknadu.

U slučaju nejasnoća, Verdi savetuje da se provere ugovori o radu ili relevantni kolektivni ugovori.

Pažnja: Zakon o radnom vremenu i dalje važi

Radnici u smenama moraju obratiti pažnju na ukupno radno vreme tokom te noći. Promena vremena ne ukida Zakon o radnom vremenu: čak i ako se sat između 2 i 3 ujutru „računa dvaput“, rad ne sme trajati duže od osam sati, osim u zakonski dozvoljenim izuzecima.

Ovo, ipak, obično ne predstavlja problem, jer se radni dan može produžiti do deset sati - ali samo ako se prekovremeni rad nadoknadi u roku od godinu dana. Radnici, takođe, imaju pravo na 11 sati odmora u roku od 24 sata.

Letnje računanje vremena: Šta važi u suprotnom smeru

Kada se na proleće satovi pomeraju unapred, poslodavac ne može zahtevati da radnici nadoknade izgubljeni sat.

Prema navodima Nemačke novinske agencije, radnici tada rade jedan sat manje, ali za taj sat ne dobijaju platu, niti pripadajući dodatak za noćni rad.

Sindikat Verdi podseća da kolektivni ugovori mogu sadržati različite odredbe, pa radnici koji imaju nedoumice treba da se obrate svom sindikatu radi pojašnjenja.