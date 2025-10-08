VEŠTAČKA INTELIGENCIJA BRIŠE 100 MILIONA RADNIH MESTA: Evo koja zanimanja su na udaru
VEŠTAČKA inteligencija i automatizacija mogle bi da izbrišu skoro 100 miliona radnih mesta u Sjedinjenim Američkim Državama tokom naredne decenije
Analiza, zasnovana na nalazima ChatGPT-a što je ironično, pokazuje da nova tehnologija može ugroziti poslove u širokom spektru zanimanja, navodi se u izveštaju koji je u ponedeljak objavio senator Berni Sanders.
Prema Sandersu, koji je visoki član Senatskog odbora za zdravstvo, obrazovanje, rad i socijalnu zaštitu, veštačka inteligencija, automatizacija i robotika mogle bi pogoditi 40 odsto medicinskih sestara, 47 odsto vozača kamiona, 64 odsto računovođa, 65 odsto asistenata u nastavi i čak 89 odsto radnika brze hrane.
- Poljoprivredna revolucija odvijala se hiljadama godina. Industrijska revolucija trajala je više od jednog veka. Veštačka radna snaga bi mogla da preoblikuje ekonomiju za manje od jedne decenije - navodi se u izveštaju.
Kako piše Nju Jork Post, rasprave o regulisanju veštačke inteligencije se sve više zahuktavaju u Vašingtonu.
Trampova administracija tvrdi da bi SAD trebalo da prednjače u razvoju veštačke inteligencije, upozoravajući da bi to moglo postati pitanje nacionalne bezbednosti ako Kina pobedi u toj trci.
U međuvremenu, demokrate u Senatu pozivaju na strožu regulaciju sektora – kao i na zaštitu radnika, uključujući skraćenje radne nedelje na 32 sata i uvođenje "poreza na robote“ za kompanije koje prelaze na automatizaciju.
Amazon i Volmart, dve najveće američke kompanije po prihodima koje su izlistane na berzi, već su otpustile desetine hiljada radnika dok su pojačavale ulaganja u automatizaciju.
U autorskom tekstu za Foks Njuz, Sanders je u ponedeljak upozorio da veštačka inteligencija i robotika koje danas razvijaju milijarderi omogućavaju korporativnoj Americi da izbriše desetine miliona pristojno plaćenih radnih mesta, smanji troškove rada i poveća profite".
(Kurir)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
IZ FOTELjE DO IZUZETNE ZARADE: Ovaj zaboravljeni zanat puni novčanike zimi
07. 10. 2025. u 21:39
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)