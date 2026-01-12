DAJKOVIĆ ORGANIZUJE HITNU KONFERENCIJU ZA MEDIJE: Suspendovan zbog podrške meštanima Botuna

PREDSEDNIK Slobodne Crne Gore i doskorašnji rukovodilac Službe za građane u Podgorici, Vladislav Dajković, sutra organizuje pres konferenciju povodom suspenzije koju je inicirao gradonačelnik Podgorice Saša Mujović.

Foto: Koalicija za budućnost Nikšića

Pres konferencija će početi u 12 sati u zgradi Opštine.

Podsetimo, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović odlučio je da pokrene disciplinski postupak protiv rukovodioca Službe za građane u Glavnom gradu, ujedno i lidera Slobodne Crne Gore Vladislava Dajkovića.

Istovremeno, Mujović je doneo rešenje o njegovoj suspenziji, zbog sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti.

Razlog svemu je to što je Dajković učestvovao na protestu u Botunu tokom radnog vremena, protiveći se projektu gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji realizuje upravo - Glavni grad Podgorica.

Disciplinski postupak je pokrenut zbog sumnje da imenovani 31. decembra 2025. godine, u toku radnog vremena, nije izvršavao svoje službene obaveze, odnosno da je nesavesno i nemarno vršio službenu dužnost, na način što je prisustvovao protestnom skupu organizovanom protiv izgradnje kapitalnog projekta Glavnog grada Podgorice - Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, na lokaciji u naselju Botun - navedeno je iz Glavnog grada.

Kako dodaju iz Glavnog grada, Dajković je prekršio Etički kodeks, pri čemu je ugrozio interese i narušio ugled Glavnog grada.

U obrazloženju odluke se navodi da postoje materijalni dokazi u vidu fotografija, video-zapisa i objava sa društvenih mreža, koji upućuju na osnovanu sumnju da je došlo do povrede službene dužnosti. Svi navodi i dokazi biće razmatrani u disciplinskom postupku koji će, u skladu sa zakonom, voditi Disciplinska komisija Vlade Crne Gore. Protiv ove odluke, kako je navedeno, nije dozvoljena žalba, dok će se o disciplinskoj odgovornosti imenovanog odlučivati nakon sprovedenog postupka, uz puno poštovanje zakonskih procedura i prava na izjašnjenje - dodali su iz Glavnog grada.

