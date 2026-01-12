RUSKE oružane snage su preuzele kontrolu nad mestom Novobojkovsko u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Foto profimedia/printskrin oruzjeonline.com/MO Rusije

-Kao rezultat odlučnih dejstava jedinica Dnjeparske grupe snaga, selo Novobojkovsko u Zaporoškoj oblasti je oslobođeno, ističe se u saopštenju, prenosi TASS.

Pored toga, vojska je porazila formacije četiri ukrajinske brigade u područjima sela Kirovo i Jurkovka i grada Orehovo u Zaporoškoj oblasti, kao i sela Sadovo u Hersonskoj oblasti.

Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su ukrajinske oružane snage su izgubile do 50 vojnika, šest automobila i jedno artiljerijsko oruđe.

U nedelju je saopšteno da su ruske snage oslobodile selo Belogorije u Zaporoškoj oblasti.

Prema podacima ministarstva, tokom ofanzive uništeno je do 75 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno vozilo pešadije, 21 vozilo, artiljerijsko oruđe, višecevni raketni sistem i dva skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Sever" nautralisale su preko 240 ukrajinskih vojnika, 16 automobila i tri artiljerijska oruđa, uključujući samohodni artiljerijski sistem "krab" kalibra 155 mm, poljske proizvodnje. Uništena je takođe stanica za radio-elektronsku borbu, radarska stanica za kontrabatarejsku borbu i tri skladišta materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Zapad" izbacile su iz stroja preko 180 ukrajinskih vojnika, oklopni transporter M113, dva oklopna vozila HMMVV američke proizvodnje, 12 pikapa, kao i borbeno vozilo višecevnog raketnog sistema "grad". Uništena su takoše tri skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" eliminisale su preko 190 ukrajinskih vojnika, šest borbenih oklopnih vozila, uključujući oklopne transportere M113 američke proizvodnje i "puma" italijanske proizvodnje, 14 automobila i tri artiljerijska oruđa, uključujući samohodni artiljerijski sistem "paladin" kalibra 155 mm, američke proizvodnje i artiljerijsku jedinicu "arčer" švedske proizvodnje. Uništena su takođe četiri skladišta municije i materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja preko 400 neprijateljskih vojnika. Uništeno je pet borbenih oklopnih vozila, uključujući oklopni transporter "strajker" američke proizvodnje, oklopna vozila HMMVV američke proizvodnje, kao i "bušmaster" australijske proizvodnje. Uništena su takođe tri pikapa i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Istok" napredovale su duboko u neprijateljsku odbranu i eliminisale gotovo 205 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila, četiri automobila i višecevni lanser raketa "grad".

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" oslobodile su naselje Novobojkovsko u Zaporoškoj oblasti. Jedinice ove grupe trupa izbacile su iz stroja gotovo 50 ukrajinskih vojnika, šest automobila i jedno artiljerijsko oruđe.

Oružane snage Rusije uspešno su izvele napade na objekte energetske i transportne infrastrukture, vojne aerodrome, kao i pogon za proizvodnju bespilotnih letelica dugog dometa koje koristi ukrajinska vojka.

Sistemi PVO oborili su pet vođenih avio-bombi, četiri američke rakete višecevnog lansera HIMARS i 52 bespilotne letelice.

(Tanjug/rt.rs)

BONUS VIDEO - BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"