"POSLE SKORO 100 DANA STIŽE PRVA NAFTA JADRANSKIM NAFTOVODOM": Ministarka otkrila kada počinje da radi Rafinerija
MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da sutra ujutru, posle skoro 100 dana, stiže za NIS prva sirova nafta preko JANAF-a.
- U utorak ujutru lepe vesti, posle skoro 100 dana stiže prva nafta Jadranskim naftovodom. To je nekih 85 hiljada tona koje će se isporučivati u toku ove nedelje. Znači, Rafinerija u Pančevu kreće u rad oko 16. januara, u svakom slučaju pre kraja nedelje. Očekujemo da prvi dizel izađe iz proizvodnje i bude na tržištu oko 26, 27. januar. Kao što smo rekli, veliki i težak period iza nas, gde smo uspeli, bez obzira na sve poteškoće, da snabdemo tržište bez problema, ali NIS ima operativnu licencu za rad, Rafinerija u Pančevu kreće u rad. Mi očekujemo da posla ovih 85.000 tona dodatnih 35.000–45.000 tona nafte stigne u toku sledeće nedelje i to će sve obezbediti pored domaće sirove nafte, koje trenutno ima oko 120.000 tona, da rafinerija u jednom dužem vremenskom periodu i posle 23. januara može da nastavi da radi - kazala je ministarka.
- Ono što je u toku i o čemu su i vođeni razgovori između MOL-a i Gaspromnjefta, oko prodaje udela ruskog vlasništva - ti razgovori idu svojim tokom. Mi, naravno, učestvujemo u njima, Srbija je strateški partner, ovo je kritična infrastruktura koja se nalazi u našoj zemlji i apsolutno imamo interes da zaštitimo, pre svega, interese naše zemlje, ali i da eventualno i povećamo naše učešće u NIS-u i o tome se takođe razgovara - navela je ministarka.
Dodala je da ipak nije gotovo dok ne bude gotovo.
- Ali ono što jeste naš cilj jeste da operativna licenca bude produžena i u tom smislu američki OFAK ima određene zahteve, a to je da vidi glavne osnove ugovora i u tom slučaju mi očekujemo u tom kontekstu da i dođe do okončanja prvih pregovora između MOL-a i Gaspromnjefta i da se onda obrate američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine i za produženje licence dok se finalni pregovori i ne završe i eventualno transakcije ne potpišu - navela je Đedović Handanović.
Dodala je da očekuje i posetu Srbiji ministra spoljnih poslova Mađarske Petera Sijarta pre kraja ove nedelje.
- Razgovaraćemo o sveukupnoj našoj saradnji naravno, ali i o mogućem međunarodnom dogovoru između Srbije i Mađarske i u kontekstu NIS-a. Imamo i druge oblasti saradnje, kada je energetika u pitanju, tako da ćemo nastaviti naše strateške razgovore po tom pitanju - dodala je Đedović Handanović.
Zahvalila je građanima, kako je istakla, na poverenju, jer bez obzira na ogromne izazove koje smo imali zbog sankcija NIS-u od 9. oktobra prošle godine, država je uspela da obezbedi uredno snabdevanje i da građani nijednog momenta ne osete nestašice, odnosno da svega bude dovoljno.
- Spremali smo se i radili na tome, a vodili smo u svakom slučaju intenzivne diplomatske razgovore na svim nivoima, od predsednika Srbije do članova vlade, da bi uspeli da sačuvamo i snabdevanje tržišta, ali i našu međunarodnu poziciju sa raznim partnerima koji su uključeni u ovaj proces - rekla je ministarka.
