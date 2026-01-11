AUSTRALIJAN OPEN PONIZIO SRBINA: Evo šta je Novak Đoković doživeo u Melburnu

Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena i - Australije.

FOTO: Tanjug/AP

Srpski teniser Novak Đoković isprva nije trebalo da igra na zvaničnim revijalnim mečevima pred start prvog grend slema u sezoni.

Prosto, mislilo se da će i ovoga puta igrati na ATP turniru u Adelejdu, koji je na programu od 12. do 17. januara, pa ga organizatori AusOpena nisu ni predvideli za te "najavne spektakle" na Rod Lejver areni.

Međutim, kada je Novak prošle sedmice saopštio da "fizički još nije spreman da se takmičim na turniru sledeće nedelje", otvorila se mogućnost da ipak igra u Melburnu jedan od tih "najavnih susreta".

Ali, već su svi "udarni termini" bili zauzeti.

Jedan je čak i rasprodat.

I, baš tad su, kao "predigru" za nastup Karlosa Alkaraza, organizatori "uglavili" Đokovićev nastup.

Srbin će u sredu, 15. januara, igrati protiv Amerikanca Fransesa Tijafoa svoj revijalno-kontrolni meč, a potom, u glavnom događaju dana, u "udranom terminu" na teren izlaze Alkaraz i ljubimac domaće publike Aleks de Minor.

Australijan open biće održan od 18. januara do 1. februara u Melburnu.

Novak Đoković - učinak u 2025. godini

U 2025. godini Nole je doživeo 11 poraza (uz 39 pobeda), a na grend slem turnirima je stigao do četiri polufinala - Australijan opena (predaja zbog pucanja mišića), potom i na Rolan Garosu (poraz bez osvojenog seta od Janika Sinera), zatim i Vimbldona (gde prvi put od 2017. nije igrao u finalu), i polufinala Ju-Es opena (poraz od Karlosa Alkaraza sa 3:0).

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu