SKANDALOZAN UDAR NA SRBE U CRNOJ GORI: Počela čistka, proteruju svakog ko se ne plaši da kaže da je Srbin

GRADONAČELNIK Podgorice Saša Mujović odlučio je danas da pokrene disciplinski postupak i doneo Rešenje o suspenziji do okončanja tog postupka protiv Vladislava Dajkovića, rukovodioca Službe za građane, zbog sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti.

Foto: DNP/Printksrin

Dajković je suspendovan i protiv njega je Mujović pokrenuo disciplinski postupak zbog toga što je prisustvovao protestu građana Botuna protiv izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice o čemu, kako se navodi u obrazloženju, postoje dokazi u vidu fotografija.

U saopštenju Gradske uprave navodi se da je odluka doneta na osnovu na osnovu Zakona kojim je teža povreda službene dužnosti definisano neizvršavanje ili nesavesno i nemarno vršenje službenih obaveza.

Očigledno je da sada u Crnoj Gori proteruju iz vlasti svakog Srbina koji se ne plaši da kaže da je Srbin i da je prvo Srbin, pa onda sve ostalo.

Kako se navodi u odluci, disciplinski postupak je pokrenut zbog sumnje da je Dajković 31. decembra prošle godine, u toku radnog vremena, nije izvršavao svoje službene obaveze, odnosno da je nesavesno i nemarno vršio službenu dužnost, na način što je prisustvovao protestnom skupu organizovanom protiv izgradnje kapitalnog projekta Glavnog grada Podgorice – Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, na lokaciji u naselju Botun.

Milan Knežević nastavlja borbu za srpsku zastavu i jezik

Milan Knežević, predsednik ove stranke i beskompromisni borac za prava Srba u Crnoj Gori, rekao da će pokrenuti niz ključnih inicijativa, a da će ako one ne budu usvojene povući svoju podršku izvršnoj vlasti.

Kako je usvojeno 9. januara na organima DNP, članovi Vlade iz redova te partije, Milun Zogović i Maja Vukićević, obavezni su da već na prvoj sednici Vlade iniciraju ustavne promene kojima bi srpski jezik bio normiran kao službeni, kao i izmene i dopune Zakona o državljanstvu.

Takođe, obavezani su da pokrenu izmene i dopune Zakona o državnim simbolima, kako bi trobojka bila normirana kao narodna zastava, kao i da iniciraju sveobuhvatan dijalog zasnovan na referendumskom rezultatu od 14. decembra 2025. godine, koji bi uvažio stavove građana Zete povodom namere izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).

Ukoliko ove inicijative ne dobiju podršku, ministri DNP će podneti ostavke, a poslanički klub te partije, koji ima četiri člana, povući će podršku vladi Milojka Spajića.

Time je Knežević još jednom pokazao da ne pristaje na ucene DPS i njihovih satelita u svojoj borbi za srpsku zastavu i jezik, i da neće popustiti pred onima kojima je fotelja najbitnija od svega.

Knežević je i bio privođen od strane policije, nakon što je otvoreno pružio podršku građanima Botuna.

Knežević je odmah nakon hapšenja krajem decembra rekao da se oseća poniženo.

- Opet prolazimo kroz scene za koje sam mislio da nećemo više. Ovo je prevazišao i Đukanovićev obračun sa mirnim građanima. Ovo je najcrnja stranica u istoriji Crne Gore. Kada su pohapsili sve građane, i to oko 600 policajaca je hapsila, ja sam zajedno sa jednom gospođom se dogovorio da uđem u maricu i da nas uhapse. Kada su shvatili da sam poslanik, rekli su da se marica pokvarila i nisu hteli da nas voze. Bio sam preko tri sata u marici, molili su me da izađem, ali nisam hteo dok ne puste ostale pohapšene - istakao je Knežević.

- Zahvalan sam predsedniku Vučiću na podršci i svim ljudima i Srbije koji su mi poslali poruku podrške - rekao je tada Knežević.