Ekonomija

Koje su preporučene kriptovalute iz sektora platne infrastrukture posle Ripple-a koje ne treba propustiti?

Промо

14. 09. 2025. u 16:00

RIPPLE učvršćuje svoju osnovu za rast kako pravni rizici opadaju, dok HYPE beleži snažan uspon u DeFi sektoru. Prateći ovaj trend, predstavljamo sledeće projekte iz oblasti platne infrastrukture koje vredi pratiti.

Promo

Na današnjem tržištu kriptovaluta, projekti povezani sa međunarodnim doznakama i platnom infrastrukturom često privlače pažnju investitora.

Pozadina ovoga je rešavanje dugotrajnog spora između Ripple-a i Komisije za hartije od vrednosti Sjedinjenih Američkih Država (SEC), čime su pravni rizici značajno smanjeni.

Kao rezultat, Ripple (XRP) ulazi u stabilnu fazu rasta kao platforma za međunarodne doznake.

Posetite Maxi Doge 

HyperLiquid: Uspon u DeFi sektoru

Pored Ripple-a, HyperLiquid (HYPE) doživljava snažan rast u vrednosti u DeFi prostoru. Projekat beleži brzi razvoj zahvaljujući naporima da omogući nesmetano poravnanje i proširenje likvidnosti u DeFi ekosistemu.

Uzimajući u obzir ove primere, Stellar Lumens (XLM) i Dogecoin (DOGE) izdvajaju se kao sledeći veliki projekti vredni pažnje.

Oba projekta razvijaju platnu infrastrukturu i imaju potencijal da zadobiju podršku investitora i izgrade čvrstu osnovu za rast, prateći korake Ripple-a i HyperLiquida.

Stellar Lumens: Praktična upotreba i prostor za rast u sektoru međunarodnih doznaka

Stellar Lumens je blockchain projekat specijalizovan za međunarodne doznake i mikrouplate.

Njegova filozofija zasniva se na finansijskoj inkluziji, sa ciljem da pruži finansijske usluge ljudima bez bankovnih računa. Već sarađuje sa brojnim nevladinim organizacijama i fintech kompanijama.

U budućnosti, očekuje se da će kroz saradnju sa digitalnim valutama centralnih banaka (CBDC) i partnerstva sa velikim finansijskim institucijama privući još veću realnu potražnju.

S obzirom na to da Ripple, prevazilazeći rizik od sudskih procesa, dobija novu vrednost u oblasti međunarodnih doznaka, Stellar Lumens je takođe jedna od preporučenih kriptovaluta koja ponovo privlači pažnju kao praktična kriptovaluta.

Dogecoin: Od meme-a do platne infrastrukture

Dogecoin je meme kriptovaluta koja je nastala kao internet šala.

Međutim, danas se već koristi u praktične svrhe malih uplata, poput delimičnih plaćanja u Tesli (zahvaljujući Elonu Musku) i online transfera napojnica. Kriptovalute sve više prelaze iz puke špekulativne imovine u sredstvo za mikroplaćanja.

Posebno se očekuje da će mikrouplate i svakodnevna plaćanja postati ključne oblasti upotrebe za rešavanje problema visokih naknada i brzine obrade, koji su dugo opterećivali tradicionalne digitalne valute.

Dogecoin ima potencijal da proširi svoju ulogu u platnoj infrastrukturi zahvaljujući snažnom brendu i rastućoj bazi korisnika.

Povratak tržišta meme kriptovaluta takođe predstavlja vetar u leđa, pa se očekuje da će interesovanje investitora nastaviti da raste.

Preporuka kriptovalute: Koji je naslednik Dogecoin-a?

Dogecoin je vodeći brend na tržištu meme kriptovaluta, a poslednjih godina se, osim statusa meme-a, potvrdio i kao sredstvo za male uplate, evoluirajući u praktičnu kriptovalutu.

Zbog popularnosti i praktičnosti Dogecoin-a, pojavili su se novi projekti koji se predstavljaju kao njegovi naslednici i privlače pažnju investitora.

Jedan od njih je Maxi Doge (MAXI).

Projekat ima svoj prepoznatljiv lik – Doge kulturista – i razvija sopstveni brend na tržištu meme kriptovaluta.

Na prvi pogled deluje da je fokusiran isključivo na viralnost, ali prema whitepaper-u, planirano je da u budućnosti podrži trgovanje fjučersima i leveridž, kroz izgradnju posebne platforme. Takođe će uključivati praktične funkcije kao što su staking i takmičenja u trgovanju.

Trenutna faza pretprodaje omogućava korisnicima da kupe Maxi Doge po povlašćenoj ceni od 0,0002565 dolara po tokenu, a do sada je prikupljeno više od 1,9 miliona dolara.

Projekat je završio revizije kod kompanija Coinsult i SolidProof, čime je obezbeđen određeni nivo sigurnosti. Takođe, 40% alokacije tokena namenjeno je za marketing, sa strategijom da se poveća prepoznatljivost putem društvenih mreža.

Sa jedinstvenim brendiranjem i efektom popularnosti Dogecoin-a, Maxi Doge će verovatno dodatno ojačati svoju prisutnost na tržištu meme kriptovaluta u budućnosti.

Posetite Maxi Doge

Tagovi

