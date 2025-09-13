Best Wallet v2.11 stiže na App Store i Google Play sa novim funkcijama za transakcije i Solana integraciju

BEST Wallet, multi-chain i non-custodial kripto novčanik, zvanično je lansirao verziju 2.11, koja je sada dostupna i na iOS i Android prodavnicama aplikacija.

Promo

Ovo ažuriranje donosi napredne opcije za kontrolu gas naknada, proširenu lokalizaciju sa francuskim i italijanskim jezikom, podršku za Solanu u sekciji Upcoming Tokens i poboljšano korisničko iskustvo u okviru Rewards programa.

U nastavku objašnjavamo zašto Best Wallet svojom stalnom evolucijom i korisnički orijentisanim funkcijama postaje istaknuto rešenje na tržištu self-custody opcija.

Posetite Best Wallet

Nove funcije u Best Wallet verziji 2.11

Sa uvođenjem napredne kontrole gas naknada, korisnici sada mogu da ubrzaju ili otkažu transakcije na čekanju, što je naročito korisno za rešavanje “zaglavljenih” claim transakcija. Ova opcija je trenutno dostupna samo za EVM lance unutar multi-chain novčanika.

Aplikacija je takođe proširila opcije lokalizacije, dodavši italijanski i francuski jezik, dok su španski i portugalski već na planu za naredna ažuriranja.

Novo izdanje dodatno širi funkcionalnost Solane, omogućavajući korisnicima da kupuju određene Upcoming Tokens koristeći SOL ili USDC na Solana mreži.

Pored toga, kartica Rewards je redizajnirana i obogaćena nagradama za sedmodnevno korišćenje u kontinuitetu, čime se podstiče stalna aktivnost zajednice.

Verzija 2.11 nadograđuje napredak iz ažuriranja 2.10 ranije ovog meseca, koje je donelo punu podršku za Solana lanac – kreiranje i import novčanika, zamenu, slanje, primanje i kupovinu $SOL ili tokena zasnovanih na Solani.

To ažuriranje je takođe uvelo cross-chain swap za Bitcoin u multi-chainnovčanicima, gamifikacione funkcije koje nagrađuju korisnike za aktivnost u aplikaciji, podršku za japanski i korejski jezik, kao i proširene opcije kupovine kriptovaluta putem Wert integracije na tržištima gde Onramper nije dostupan.

Rast Best Wallet tokena

Paralelno sa stalnim razvojem aplikacije, Best Wallet Token (BEST) beleži snažan rast u svojoj pretprodaji.

Trenutna cena tokena je 0,025615 dolara, a pretprodaja je do sada prikupila skoro 16 miliona dolara, dok je završetak kampanje planiran za 31. decembar 2025., nakon čega sledi listiranje na berzama.

Kao utility token Best Wallet ekosistema, BEST korisnicima omogućava popuste na naknade za trgovanje, nagrade kroz staking i prioritetan pristup novim pretprodajama kriptovaluta.

Jedinstvena prednost Best Wallet -a na tržištu kripto novčanika ogleda se u funkcijama poput sekcije Upcoming Tokens , koja ističe obećavajuće projekte pre nego što stignu na javne berze, kao i yield farming agregatora koji pojednostavljuje pristup vodećim staking pool-ovima.

Sa podrškom za više od 1.000 digitalnih sredstava i naprednom enkripcijom zasnovanom na Fireblocks MPC-CMP tehnologiji, Best Wallet se pozicionira kao siguran i bogat funkcijama izbor za investitore koji traže kombinaciju bezbednosti i potencijala za rast.

Zaključak

Dostupan i na iOS i Android uređajima, Best Wallet nastavlja da se razvija kao jedna od najkompletnijih platformi za upravljanje digitalnom imovinom.

Za najnovije informacije pratite Best Wallet na X i Telegramu.

Posetite Best Wallet